Marcha de la Vida lanza una iniciativa global interreligiosa para conmemorar Kristallnacht: #LetThereBeLight

NEW YORK, 20 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El 9 de noviembre de 1938, se llevó a cabo un Pogrom de dos días en el cual los Nazis quemaron más de 1,400 sinagogas e instituciones judías en Alemania y Austria la noche de los cristales rotos "Kristallnacht", un momento crítico en la cadena de eventos que llevaron al inicio del Holocausto.

El 9 de noviembre, 2020, Marcha de la vida marcará Kristallnacht con un mensaje de unidad y esperanza, a través de una campaña única a nivel internacional titulada "Let There Be Light", Marcha de la Vida invita a individuos, instituciones y lugares de culto alrededor del mundo a mantener sus luces encendidas la noche del 9 de noviembre, como un símbolo de solidaridad y compromiso mutuo en la batalla en contra del antisemitismo, racismo, odio e intolerancia.

Como parte de esta histórica iniciativa virtual, gente de todo el mundo podrá sumar su voz a la campaña. Individuos de todas las religiones están invitados a escribir su mensaje de esperanza en sus propias palabras en la siguiente página: www.motl.org/let-there-be-light

La sinagoga principal de Frankfurt (una de las pocas que no se destruyó en Kristallnacht) estará iluminada al igual que otros lugares de importancia espiritual y religiosos alrededor del mundo.

Mensajes personales y plegarias de esta campaña virtual se proyectarán en las murallas de la Ciudad vieja de Jerusalén. De esta manera, en contra del contexto del aumento de antisemitismo y racismo, la sombra del Covid-19, estas expresiones individuales de optimismo y unidad ayudarán a iluminar al mundo en contra de la oscuridad y el odio.

Los presidentes de Marcha de la Vida Internacional, Phyllis Greenberg Heideman & Dr. Shmuel Rosenman: "Debemos usar nuestra voz para decirle al mundo que ataques contra judíos y no judíos, ya sea por su religión, raza, color o credo son inexcusables. En los tiempos en que sinagogas y lugares sagrados de diferentes religiones son atacados alrededor del mundo como si fuera normal, es nuestro deber manifestarnos de forma clara y con fuerza".

El líder de la Comunidad judía de Frankfurt am Main, Profesor Dr. Salomon Korn: "El antisemitismo y el racismo amenazan a nuestra sociedad como un todo, ponen en peligro nuestros valores y nuestra democracia. Juntos queremos mandar una señal en contra del antisemitismo y el discurso de odio alrededor del mundo. Queremos hacer conciencia en contra de la creciente discriminación e intolerancia y hacer brillar una luz en la humanidad en estos tiempos difíciles".

John Farmer, director del Instituto de Política Eagleton, del Miller Center: "Kristallnacht marcó un punto de inflexión fundamental en el movimiento cultural basado en un antisemitismo del Estado a un genocidio sancionado por el Estado. En noviembre 9 de 1938, la propaganda antisemita de la que eran sujetos los judíos se transformó en una violencia abierta, sancionada por el Estado. Conmemorar este oscuro día en la historia de la humanidad es particularmente importante hoy en día, ya que el odio se ha incrementado en las redes sociales y ha comenzado a haber una erupción de violencia en contra del judaísmo y otras religiones. Es imperativo que esta oscuridad sea refutada por la luz: La luz que brillará en centros de culto en todo el mundo esta noche, y la luz de la verdad que avergonzará a todas las formas de odio".

Marcha de la Vida es el programa anual educativo del Holocausto más grande del mundo. Este evento anual es considerado una parte muy importante de las conmemoraciones de Yom Hashoá. Al día de hoy, más de 300,000 participantes de Marcha de la Vida, de 52 países han caminado la ruta de la marcha, los 3.2 kilómetros de vías de tren de Auschwitz a Birkenau.

