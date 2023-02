Marco continúa un rápido crecimiento con más de USD 200 millones en financiación para permitir el acceso de los exportadores latinoamericanos a la economía global

Financiación dirigida por MidCap Financial y Castlelake

Marco prestó USD 100 millones con más rapidez que cualquier otra fintech latinoamericana en 2022, financió más de USD 254 millones en menos de dos años de operaciones y experimentó una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) de más de 1.500% de financiación sin pérdidas entre 2021 y 2022.

MIAMI, 27 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Marco, la primera plataforma de financiamiento comercial impulsada por tecnología que fuera creada para pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica y los Estados Unidos, anunció hoy que ha recibido una línea de crédito de USD 200 millones del prestamista líder para el mercado medio MidCap Financial y de Castlelake, un especialista global en crédito privado basado en activos. Marco también ha anunciado que recaudó USD 8,2 millones en financiamiento de capital, bajo la dirección de Arcadia Funds LLC. La nueva financiación apoyará a la creciente base y cartera de clientes de Marco al expandir su plataforma de financiamiento y su conjunto de servicios comerciales, destinados a cerrar la brecha de USD 2.000 millones en la financiación comercial global que afecta de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Las PyMEs impulsan la actividad empresarial global. Generan más del 50% del empleo en todo el mundo (80% en los países en desarrollo), representan el 90% de todas las empresas y contribuyen con hasta el 40% del PIB en las economías emergentes. Sin embargo, el mayor obstáculo para su crecimiento es el acceso a la financiación: los bancos rechazan el 50% de las solicitudes de las PyMEs a nivel mundial y menos del 10% de las PyMEs de Latinoamérica tienen acceso a financiación, pese a que representan el 90% de todas las empresas de la región. Los bancos se han retirado en gran medida de las operaciones de préstamos comerciales a PyMEs tras un clima normativo más estricto impulsado por la crisis financiera de 2008. Los prestamistas tradicionales no comprenden el riesgo de las PyMEs y dependen de procesos de financiación engorrosos y obsoletos que dificultan el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Esto ha dado lugar a una brecha de financiación en el comercio global de USD 2.000 millones ( estimada en USD 350.000 millones en Latinoamérica), que bloquea a demasiados exportadores de los mercados globales.

Marco adopta un enfoque único para cerrar esta brecha en la financiación comercial: combina modelos de decisión inteligentes con los mejores expertos del sector. La empresa proporciona el primer sistema operativo para PyMEs activas en Latinoamérica que aborda el problema más apremiante en el clima actual de los créditos: proporcionar la liquidez y las herramientas que necesitan las PyMEs de manera rápida y fluida, y durante los ciclos en que el mercado se encuentra a la baja.

Marco libera el gran poder de las pequeñas empresas al simplificar, acelerar y reimaginar el comercio transfronterizo con tecnología de vanguardia. Sus soluciones de riesgo impulsadas por tecnología superan a los métodos de financiación tradicionales, por lo que las PyMEs reciben las decisiones en cuestión de días en lugar de semanas y las respuestas de aprobación en 24 horas, lo que acelera su capacidad para participar de la economía global.

"Marco aborda uno de los problemas económicos más apremiantes pero poco reconocidos de la actualidad: la incapacidad que manifiestan los pequeños exportadores de los mercados emergentes para acceder rápidamente al capital", manifestó el cofundador y director de operaciones Peter D. Spradling. "Creemos que es en los momentos de incertidumbre económica cuando los prestamistas más deberían ayudar a las empresas. Las empresas necesitan un paraguas cuando el pronóstico indica lluvias, no cuando está soleado".

La línea de crédito y financiamiento de capital viene a continuación de un año de importante crecimiento para esta fintech creada hace tres años. El año pasado, Marco prestó USD 100 millones más rápido que cualquier otra fintech de Latinoamérica, ha financiado más de USD 254 millones con cero pérdidas desde sus inicios y ha experimentado una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) de más de 1.500 % de financiación entre 2021 y 2022. Marco tiene como objetivo financiar USD 750 millones para finales de 2023, enfocándose en segmentos específicos en los Estados Unidos y en Latinoamérica, en particular en México, Ecuador, Colombia y Perú, donde las exportaciones totales superan los USD 490.000 millones.

Esta fintech basada en Miami, que también tiene oficinas en Montevideo y Nueva York, planea ampliar su ecosistema para seguir ofreciendo productos críticos para la financiación comercial a las PyMEs, como factoraje, financiamiento de órdenes de compra y préstamos basados en activos, y ampliar su paquete de servicios comerciales centrados en los exportadores.

La cúpula directiva de Marco incluye a Barry Kastner y Fred Leder, dos expertos en el sector, quienes en conjunto tienen casi un siglo de experiencia en préstamos respaldados por activos. La empresa contrató recientemente a Nik Bougalis como su director de tecnología, quien anteriormente se desempeñó como director de ingeniería en la compañía fintech Ripple Labs, donde pasó la última década construyendo un sistema financiero más abierto y accesible. En Marco, Bougalis aprovechará esta experiencia al dirigir a un creciente equipo de ingenieros que trabajan para democratizar y agilizar el acceso a la financiación de las PyMEs hoy en día, y desarrollar la visión y la infraestructura necesarias para el ecosistema comercial transfronterizo del futuro.

"Estamos extremadamente orgullosos de haber proporcionado a las pequeñas empresas más de 250 millones de dólares de liquidez en apenas dos años, pero lo mejor aún está por venir", afirmó Jacob Shoihet, cofundador y director ejecutivo de Marco. "Nuestro equipo está trabajando en algunos productos revolucionarios que abordan las necesidades críticas de los exportadores, elaborados por Nik Bougalis, nuestro nuevo director de tecnología. La nueva financiación llega durante un período de increíble crecimiento y demanda de nuestros servicios aquí en Marco, y nos ayudará a satisfacer las apremiantes demandas de liquidez de los pequeños exportadores, que son cada vez más vitales para una economía global y sin fronteras saludable, próspera y resiliente".

Acerca de Marco

Marco tiene la misión de simplificar y acelerar el comercio transfronterizo al ofrecer capital de trabajo confiable y herramientas críticas para las PyMEs en los Estados Unidos y Latinoamérica. Aborda la brecha de financiación de USD 1.500 millones en el comercio global mediante el desarrollo de modelos de riesgo patentados, que procesan datos en tiempo real para evaluar dinámicamente los riesgos y mitigar la pérdida de capital. La empresa proporciona el primer sistema operativo para PyMEs activas en Latinoamérica que aborda el problema más apremiante en el clima actual de los créditos: proporcionar la liquidez y las herramientas que necesitan las PyMEs de manera rápida y fluida. Marco libera el gran poder que ostentan las pequeñas empresas al simplificar, acelerar y reimaginar el comercio transfronterizo con tecnología de vanguardia. Marco, que fuera fundada en 2020 por Peter D. Spradling y Jacob Shoihet, tiene su sede en Miami, Florida, y oficinas adicionales en Nueva York y Montevideo. Para obtener más información sobre cómo Marco puede ayudar a impulsar su negocio con capital de trabajo, visite marcofi.com.

Acerca de MidCap Financial

MidCap Financial es una firma de finanzas especializada enfocada en el mercado medio, que ofrece soluciones de endeudamiento sénior a empresas de todos los sectores. A partir del 30 de septiembre de 2022, MidCap Financial ofrece servicios administrativos o de otro tipo para más de USD 43.600 millones en compromisos*. MidCap Financial es administrada por Apollo Capital Management, L.P., una subsidiaria de Apollo Global Management, Inc, de conformidad con un acuerdo de gestión de inversiones. Apollo contaba con activos gestionados por aproximadamente $523.000 millones a partir del 30 de septiembre de 2022, en crédito, capital privado y fondos de activos de bienes raíces. Para obtener más información acerca de MidCap Financial, visite http://www.midcapfinancial.com. Para obtener más información sobre Apollo, visite http://www.apollo.com.

* Incluidos los compromisos administrados por MidCap Financial Services Capital Management LLC, un asesor registrado en materia de inversiones, según se informa en el Item 5.F de la Parte 1 del formulario ADV

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1572142/Marco_Logo.jpg

FUENTE Marco

SOURCE Marco