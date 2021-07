Marco Financial fecha rodada de capital semente de US$ 82 milhões para turbinar o crescimento

MIAMI, 13 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Marco, a primeira plataforma de financiamento habilitada por tecnologia desenvolvida para exportadores de pequeno e médio porte nos Estados Unidos e na América Latina, anunciou hoje que levantou US$ 82 milhões em capital semente. Liderada pela Kayyak Ventures, a empresa aumentou sua linha de crédito para US$ 100 milhões, fornecidos pela Arcadia Funds LLC.

"Os pequenos exportadores, principalmente na América Latina, são penalizados por um sistema de financiamento quebrado que torna quase impossível competir com exportadores maiores", disse Peter D. Spradling, COO e cofundador da Marco. "Os bancos não foram feitos para atender às necessidades de empresas menores; muitas vezes, fazem as PMEs esperar cerca de 90 dias para, no fim, recusar mais de 50% das solicitações de financiamento comercial. Criamos a Marco para apoiar especificamente esse mercado desfavorecido. A rodada de capital semente ajudará a construir um ecossistema comercial mais estável e equitativo."

O novo financiamento também será direcionado para o desenvolvimento de produtos, especificamente, e para a visão da Marco de abrir o caminho do financiamento comercial para os maiores conglomerados de logística e transporte do mundo. Esse modelo de financiamento integrado permitirá que a Marco amplie e apoie mais PMEs na América Latina, oferecendo aos grandes provedores de logística a capacidade de financiar as exportações por conta própria, garantidos pela equipe da Marco. A nova facilidade de crédito também aumentará o financiamento da cadeia de suprimentos, as linhas de crédito baseadas em ativos, os pedidos de compra e o financiamento do inventário da fintech.

"Impulsionada por seu propósito, cultura e talentos de classe mundial, acreditamos que a Marco está pronta para revolucionar o imenso, mas desatualizado, mercado de financiamentos comerciais e para ajudar milhares de pequenos exportadores da América Latina a ampliar seus negócios. Vemos um enorme potencial de geração de valor em um espaço pronto para ser explorado." - Cristóbal Silva, sócio da Kayyak Ventures.

As notícias sobre a rodada de capital semente e expansão da facilidade de crédito da Marco seguem a rodada de financiamento e crédito de US$ 26 milhões da empresa a partir de setembro de 2020. Desde então, foram processadas faturas em 20 países, e a equipe da Marco cresceu incluindo vários membros importantes como Prajwal Manalwar, como diretor de produtos, e Sabrina Teichman, como diretora de crescimento. Prajwal se une à Marco após 13 anos no PayPal, no qual mais recentemente foi diretor de produtos com foco em habilitar cartões de débito do PayPal e possibilitar sua expansão com a plataforma 3DS, tokenização da carteira para melhor taxa de autorização de transação e expansão da presença do PayPal em pagamentos em lojas por meio de parcerias com o Google Pay e o Samsung Pay. Sabrina ingressou na empresa depois de 11 anos no Governo Federal dos EUA, atuando mais recentemente como diretora administrativa do hemisfério ocidental no banco de desenvolvimento do Governo dos EUA, o DFC. Após servir sob três presidentes dos EUA, Sabrina está ansiosa para impactar diretamente o desenvolvimento de soluções inovadoras para apoiar PMEs.

Outros investidores na rodada de capital semente e facilidade de crédito expandido da Marco incluem Village Global VC, Flexport Ventures, Tresalia Capital, 342 Capital, Struck Capital, Antler LLC, Antler Elevate, Florida Funders e Fox Ventures. Entre os investidores anjos estratégicos estão Phil Bentley, CEO da Mitie, e Naman Budhdeo, CEO e cofundador da Tripstack e da FlightNetwork.

A Marco tem a missão de simplificar e acelerar o comércio transfronteiriço, fornecendo capital de giro confiável a PMEs nos Estados Unidos e na América Latina. A Marco preenche a lacuna de financiamento de US$ 350 bilhões na América Latina, desenvolvendo um modelo de risco inovador e exclusivo que processa dados em tempo real para avaliar dinamicamente o risco e mitigar a perda de capital. Sua abordagem de factoring para financiamento comercial reduz os riscos e libera dinheiro em espécie, permitindo que exportadores de pequeno e médio porte desfavorecidos continuem suas operações e invistam no crescimento. Fundada em 2019 por Peter D. Spradling e Jacob Shoihet, a Marco está sediada em Miami, Flórida, com escritórios em Nova York, Dallas e em toda a América Latina. Para obter mais informações sobre como a Marco pode ajudar a impulsionar seus negócios com capital de giro, acesse marcofi.com.

