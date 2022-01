Marco Financial se asocia con DP World para financiar el comercio global para las pymes

MIAMI, 21 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Marco, la primera plataforma de financiamiento de comercio habilitada por la tecnología y diseñada para las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos y América Latina, ha anunciado su asociación con CARGOES Finance By DP World, una plataforma que permite un acceso rápido y sencillo al capital circulante para las pequeñas y medianas empresas (pymes) de los mercados emergentes. Como prestamista autorizado para CARGOES Finance, Marco permite a las pymes de CARGOES Finance By DP World acceder al financiamiento que necesitan para crecer y, en última instancia, ayudar a cerrar la creciente brecha de USD 1,7 billonesen el financiamiento del comercio mundial que impide a los pequeños exportadores competir en los mercados globales.

DP World es una de las mayores empresas de logística del mundo. Opera 90 terminales —incluidas 12 en Centro y Sudamérica— en seis continentes y gestionó más del 10 % del comercio mundial de contenedores en 2021. En julio, DP World anunció CARGOES Finance, una plataforma fintech que ofrece soluciones de financiamiento de comercio, logística e inventario a las pymes. Este creciente grupo de exportadores maneja el 50 % del comercio mundial y representa el 60 % del empleo total en las economías avanzadas (el 80 % en los países en desarrollo), pero a menudo carece del capital y los recursos necesarios para impulsar la expansión global. Los ciclos de pago de las pymes exportadoras pueden durar entre dos y cuatro meses. Los bancos, tradicionalmente los principales proveedores de financiamiento comercial, rechazan al 50 % de los solicitantes de financiamiento de las pymes y retiraron en gran medida los préstamos comerciales a las pymes en el clima de regulación más estricto que siguió a la crisis financiera de 2008.

"La huella global de DP World y su tremendo volumen de carga abren nuevas y emocionantes oportunidades para que Marco ayude a cerrar la brecha de financiamiento comercial que está afectando de forma desproporcionada a los pequeños exportadores y obstaculizando su acceso a la economía global", dijo Jacob Shoihet, director general y cofundador de Marco. "Como prestamista autorizado en la plataforma CARGOES Finance, hemos integrado MarcoScan, nuestra nueva herramienta de reconocimiento y análisis de documentos, en uno de los mayores proveedores de logística del mundo, lo que nos permite escalar y apoyar a más pymes que necesitan el capital circulante al que normalmente no pueden acceder. Esta asociación con DP World representa un paso importante en el crecimiento de Marco hacia un modelo de financiamiento integrada que reimagina un ecosistema de financiamiento comercial más equitativo y democrático para el siglo XXI".

La plataforma de financiamiento comercial de inteligencia artificial (IA) de Marco está diseñada específicamente para las necesidades de las pymes en los mercados emergentes. Marco aprovecha la IA para eliminar los procesos manuales tradicionales y atender a los clientes de todo el ecosistema comercial con un rápido acceso al capital circulante, lo que permite a las pymes hacer crecer sus negocios y a los inversores acceder a una clase de activos de financiamiento comercial. Marco ha mejorado recientemente su plataforma de financiamiento del comercio con la incorporación de MarcoScan, una herramienta de reconocimiento y análisis de documentos que permite una colaboración continua en toda la cadena de valor, lo que ayuda a impulsar la eficiencia, aumentar los ingresos y reducir los riesgos para las pymes exportadoras. Mediante el uso de la IA para permitir una comprensión avanzada de los documentos a escala, MarcoScan atiende la causa fundamental de las ineficiencias del financiamiento del comercio —el papel— y extrae información de los documentos estructurados y no estructurados, un proceso fundamental para el mercado del financiamiento incorporado.

"Continuando con nuestro viaje para reducir la brecha del financiamiento del comercio mundial, nos hemos asociado con Marco para acelerar los avances logrados hasta ahora", dijo Sinan Ozcan, director general de DP World Financial Services Limited. "Con una fuerte presencia en EE. UU. y América Latina, Marco mejora nuestra cobertura a las geografías que tienen una enorme base de pymes desatendidas y el acceso al crédito ha sido un desafío clave que sigue sin resolverse".

Con el respaldo de una ronda de capital semilla de USD 7 millones dirigida por Arcadia Funds LLC y Kayyak Ventures, Marco, que tiene su sede en Miami y oficinas en Nueva York y Montevideo, Uruguay, ofrece factoring, préstamos basados en activos, financiamiento de órdenes de compra, financiamiento de la cadena de suministro y otras formas de capital no dilutivo a través de un equipo de expertos con más de un siglo de experiencia colectiva en asistencia al crecimiento de las pymes.

Acerca de Marco

Marco tiene la misión de simplificar y acelerar el comercio transfronterizo proporcionando un capital circulante fiable a las pymes de Estados Unidos y América Latina. Marco aborda la brecha de financiamiento de 350.000 millones de dólares en Latinoamérica mediante el desarrollo de un modelo de riesgo innovador y patentado que procesa datos en tiempo real para evaluar dinámicamente el riesgo y mitigar la pérdida de capital. Su enfoque de factoraje aplicado al financiamiento comercial reduce el riesgo y libera efectivo, lo que permite a los exportadores de pymes de menos recursos continuar con sus operaciones e invertir en el crecimiento. Marco ha desarrollado sus propias redes neuronales de vanguardia y utiliza la visión por ordenador y la IA para permitir la comprensión avanzada de documentos y la extracción de datos a escala con la incorporación de MarcoScan. Esta herramienta permite una colaboración continua en toda la cadena de valor, lo que ayuda a impulsar la eficiencia, aumentar los ingresos y reducir los riesgos. Fundada en 2019 por Peter D. Spradling y Jacob Shoihet, Marco tiene su sede en Miami, Florida, con oficinas en Nueva York y Montevideo. Para obtener más información sobre cómo Marco puede ayudar a impulsar su negocio a través de capital de trabajo, visite marcofi.com.

Acerca de DP World

Somos el principal proveedor mundial de logística inteligente de la cadena de suministro de extremo a extremo, la cual permite el flujo del comercio en todo el mundo. Nuestra amplia gama de productos y servicios abarca todos los eslabones de la cadena de suministro integrada, desde las terminales marítimas y terrestres hasta los servicios marítimos y los parques industriales, así como las soluciones tecnológicas para los clientes.

Prestamos estos servicios a través de una red global interconectada de 190 unidades de negocio en 68 países de seis continentes, con una presencia significativa tanto en los mercados de alto crecimiento como en los consolidados. En todos los lugares en los que operamos, integramos la sostenibilidad y la ciudadanía corporativa responsable en nuestras actividades, en un esfuerzo por realizar una contribución positiva a las economías y comunidades en las que vivimos y trabajamos.

Nuestro equipo dedicado, diverso y profesional de más de 58.500 empleados de 147 nacionalidades se compromete a ofrecer un valor inigualable a nuestros clientes y socios. Lo hacemos centrándonos en las relaciones mutuamente beneficiosas —con gobiernos, transportistas, comerciantes y otras partes interesadas a lo largo de la cadena de suministro mundial—, relaciones construidas sobre una base de confianza mutua y alianzas duraderas.

Pensamos en el futuro, nos anticipamos al cambio y desplegamos una tecnología digital líder en el sector para ampliar aún más nuestra visión de transformar el comercio mundial y crear las soluciones más inteligentes, eficientes e innovadoras, al tiempo que garantizamos un impacto positivo y sostenible en las economías, las sociedades y nuestro planeta.

Acerca de CARGOES By DP World

"Un conjunto de servicios y productos empresariales para el mundo de la logística y el comercio"

En un mundo en continuo movimiento y con una población creciente, la necesidad de un comercio más inteligente es más importante que nunca. DP World creó nuestro servicio digital CARGOES basándose en más de 40 años de experiencia en logística para resolver los desafíos de la cadena de suministro que crean ineficiencia y demoran el comercio. CARGOES ofrece soluciones que apoyan a los fletadores con el seguimiento a los puertos de todo el mundo. También ayuda a los países a gestionar sus operaciones o necesidades logísticas reglamentarias.

Si hay un problema que necesita resolver, estamos preparados para escucharle. Juntos, podemos mejorar el comercio.

Acerca de CARGOES Finance By DP World

Los servicios financieros ofrecidos en la plataforma CARGOES Finance By DP World están asociados a CARGOES de DP World (un conjunto de servicios y productos empresariales para el mundo de la logística y el comercio) y son proporcionados por DP World Financial Services Limited. DP World Financial Services Limited es una empresa registrada en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA).

