Marco histórico: Volkswagen Caminhões e Ônibus atinge o número de 1.150.000 veículos produzidos

SAO PAULO, 19 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- 2023 foi um ano de muitas conquistas para a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Entre elas, a comemoração dos 30 anos da família de ônibus Volksbus, a apresentação do primeiro protótipo de ônibus elétrico e-Volksbus, o aniversário de três anos da linha de cavalos mecânicos Meteor, a conquista de seu maior lote de veículos para o programa Caminho da Escola, o avanço de seu plano de internacionalização e o mais recente marco da montadora: a produção de 1.150.000 veículos ao longo de sua história.

Os modelos de maior volume produzido pela VWCO são os caminhões Worker, com aproximadamente 434 mil unidades fabricadas desde suas primeiras versões. Em seguida estão os Constellation, que já ultrapassam 328 mil veículos desde o seu lançamento. Enquanto isso, os Delivery já somam cerca de 193 mil chassis e os ônibus Volksbus superam 178 mil veículos em circulação. O extrapesado Meteor contribui com a lista adicionando cerca de 12 mil cavalos mecânicos e os MAN TGX também participam do marco, com cerca de 11 mil unidades na fábrica de Resende.

"É importante estarmos comemorando mais um número histórico para a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Desde o início das nossas operações até a instalação da fábrica em Resende, trabalhamos incansavelmente para garantir qualidade e produtos sob medida para nossos clientes. Que o próximo ano nos traga mais conquistas e números marcantes como este", celebra Adilson Dezoto, vice-presidente de Produção e Logística da VWCO.

Em 2020, há apenas três anos, a Volkswagen Caminhões e Ônibus estava comemorando o marco de 1 milhão de unidades produzidas. Nesse espaço de tempo, a VWCO produziu mais 150 mil veículos e atingiu o número histórico de 1.150.000 produções em 42 anos de história.

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

