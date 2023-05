Marco para o varejo disruptivo na era online

ITAJAÍ, Brasil, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Super Poupa, uma inovadora empresa de tecnologia, surge no mercado com a missão de transformar a experiência de compras em supermercados. Formada por uma equipe multidisciplinar de profissionais nas áreas de gestão, contabilidade e tecnologia, o Super Poupa desenvolveu uma plataforma amigável e de uso descomplicado. O objetivo é facilitar as compras de supermercado, proporcionando economia de tempo e dinheiro aos seus usuários.

Da visão de quatro sócios, nasce o Super Poupa com o objetivo de se tornar o principal e-commerce de compras de supermercados do mundo.

Por meio de um aplicativo mobile, a empresa proporciona a seus usuários a possibilidade de comparar preços. Buscando entre todos os lojistas cadastrados e realizando apenas um pagamento para adquirir a lista completa de produtos.

Comprar em vários mercados dentro de um único app.

Para os lojistas, o Super Poupa é um canal de vendas repleto de informações de consumo, permitindo vendas assertivas sem aumento de custos operacionais.

A plataforma oferece a oportunidade de estar dentro de uma comunidade fiel, apresentando suas principais ofertas, definindo horários de atendimento, entregas, preços e raio de atuação.

Com valores de credibilidade, agilidade e qualidade em seu DNA, o Super Poupa se compromete em fornecer uma experiência de compra agradável e eficiente para os consumidores, alinhada às necessidades e expectativas do mercado atual.

Em amplo crescimento, o Super Poupa busca aprimorar seus serviços. Hoje faz parte da ACATE e foi selecionada para o STARTUP SC do SEBRAE.

A empresa tem alcançado marcos significativos, incluindo o lançamento oficial durante a APAS SHOW 2023.

Atualmente, o Super Poupa está presente em mais de 540 cidades, possui 2100 lojistas na plataforma e registra um aumento significativo de downloads, chegando a quase 10 mil e quase 1,3 milhão de impressões no site, no mês de seu lançamento.

Para mais informações, visite o site superpoupa.com.br ou baixe o aplicativo Super Poupa disponível nas lojas de aplicativos.

CONTATO: 47 99214-7700

