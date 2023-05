Marcos & Belutti encerram maratona de 12 horas de Shopee Lives

No dia 18 de maio, acontece a 2ª edição do evento com mais de 70 vendedores e grandes marcas em transmissões direto do app. Além de demos de produtos, os consumidores poderão economizar com mais de R$100 mil em cupons e 1,5 milhão de Moedas Shopee

SÃO PAULO, 17 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Shopee , plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, realiza no dia 18 de maio, a partir das 9h, a 2 ° edição da maratona de Shopee Lives no app. Com mais de 12 horas de transmissões ao vivo, sem pausas, o marketplace oferecerá benefícios adicionais aos usuários, incluindo ofertas de mais de 70 vendedores, mais de R$ 100 mil em cupons de descontos, mais de 1,5 milhão de Moedas Shopee e vouchers adicionais de frete grátis com compra mínima de R$29. No encerramento, às 20h, os consumidores poderão aproveitar também o Showpee, um pocket show com a dupla sertaneja Marcos & Belutti, em que serão distribuídos cupons de frete grátis com mínimo de R$ 19 de compras.

A Shopee dedica o dia todo de comunicações in-app para alavancar vendas e aumentar o tráfego das lives, a primeira edição da Maratona de Shopee Live, em fevereiro, teve mais de 12 milhões de visualizações nas transmissões de vendedores, grandes marcas e influenciadores digitais. A média de pedidos foi 236% maior durante as transmissões na comparação com uma semana comum.



"Nossos usuários contaram com diversos benefícios adicionais. Os vendedores conseguiram alavancar vendas e interagir com a audiência e os consumidores economizaram em compras e se divertiram com o showpee. O grande diferencial das lives da Shopee é que o consumidor encontra facilidade para concluir todo o processo de compra em um mesmo lugar, sem sair do aplicativo. E ainda tem diversão garantida.", comenta Felipe Piringer, responsável pelo Marketing da Shopee.



As Shopee Lives acontecem diretamente no app com transmissão nos perfis de vendedores, de grandes marcas como Garnier, Forever Liss e Oikos, entre outras. E também no da Shopee (Shopee_Br) que exibirá o pocket show da dupla sertaneja Marcos & Belutti, que também irá interagir com a audiência e distribuir cupons.

Agenda



9h

Kidstep Calçados

Natural Fitness

Destak Ferramentas



10h

Shopmodelo

Salon Line

Personale Magazine



11h

Dutra Máquinas

Embelleze



12h

Salon Line

Lojinha da Lívia!

Madesa Móveis

12h30

Garnier

Lojas Torra

13h

Shopmodelo

Haiz Shop



14h

Salon Line

Mega Gym Equipamentos

Enforce Fitness Oficial

15h

Ebba Móveis

16h

Shopmodelo

Salon Line

World Colors

Kenkorp Fitness

17h

Gislaine Rocha Fashion

Oh My Bag

Info Store

Fenix Net

18h

Moderna & Slim

Lojinha da Lívia!

Finity E-commerce

Taka Taka Calçados



19h

Urban Zone Jeans

JV Makes



20h

Showpee Marcos & Belutti

Sobre a Shopee

A Shopee é uma plataforma global de comércio eletrônico que conecta compradores, marcas e vendedores, capacitando qualquer pessoa a comprar e vender em qualquer lugar e a qualquer momento. O marketplace oferece uma experiência fácil, segura e envolvente que é apreciada por milhões de pessoas diariamente.

Além disso, a Shopee oferece uma ampla variedade de produtos de vendedores brasileiros e internacionais, apoiados por pagamentos e logística integrados, sendo uma das principais contribuintes para a economia digital da região, com o firme compromisso de ajudar marcas e empreendedores locais a terem sucesso no comércio eletrônico.

Lançada pela primeira vez no Sudeste Asiático e em Taiwan em 2015, a Shopee iniciou suas operações no Brasil em 2019 com equipe local e escritório na cidade de São Paulo. A empresa faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), líder global de internet para consumidores cuja missão é melhorar a vida dos consumidores e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e SeaMoney.

