Marcus Ericsson, ronda de apertura de Honda Win en la doble jornada de Detroit

Corriendo justo detrás de Power, el líder de la carrera en las últimas vueltas, se dio la segunda bandera roja debido al choque de Romain Grojean, interrumpiendo la carrera faltando solo siete vueltas. Un problema mecánico le impidió reiniciar a Power y Ericsson lideró el resto de la carrera, registrando 1.7 segundos sobre Rinus VeeKay.

Después de Ericsson, el trío de Rahal Letterman Lanigan, Takuma Sato, Graham Rahal y Santino Ferrucci, terminaron en los lugares del cuarto al sexto, respectivamente.

Resultados de Honda en el Gran Premio de Detroit: Carrera 1

- 1° Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda - 4° Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Honda - 5° Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda - 6° Santino Ferrucci Rahal Letterman Lanigan Honda - 7° Alexander Rossi Andretti Autosport Honda - 8° Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda - 9° Ed Jones Dale Coyne Racing con Vasser-Sullivan Honda - 14° Colton Herta Andretti Autosport Honda - 15° Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda - 16° Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda -17° James Hinchcliffe Andretti Autosport Honda - 23° Romain Grosjean-R Dale Coyne Racing con RWR Honda - 21° Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda - 24° Jimmie Johnson-R Chip Ganassi Racing Honda

Campeonato de fabricantes de la NTT INDYCAR SERIES (no oficial, después de 7 rondas)

Honda 576 puntos Chevrolet 556 puntos

Campeonato de pilotos de la NTT INDYCAR SERIES (no oficial, despúes de 7 rondas)

1. Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda 263 puntos [1 carrera ganada] 2. Pato O'Ward, Arrow McLaren SP 248 puntos [1 carrera ganada] 3. Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda 237 puntos [1 carrera ganada]

Declaraciones

Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing Honda), comenzó en el 15° lugar, terminó de primero, ganó la primera INDYCAR de su carrera en su tercera temporada de la serie: "El equipo hizo un excelente trabajo, Husky Chocolate y Honda, tanto en la cabina de [cronometraje] como en los pits. Es un trabajo de equipo. Obviamente, me siento mal por Will [Power, que no pudo arrancar al final debido a un problema mecánico], pero hoy era mi día. Esta vez, la suerte estaba de mi lado y tengo que decir que ¡ya era hora!"

Piers Phillips (presidente de Rahal Letterman Lanigan Racing) , tres de sus autos estuvieron entre los primeros seis hoy: "Bueno, este fue un día fuera de lo normal. Definitivamente, tuvimos varios problemas en la clasificación, así que poner tres autos en cuarto, quinto y sexto lugar es un logro para el equipo. Creo que fue un triunfo para los chicos que los pilotaron [Graham Rahal, Takuma Sato y Santino Ferrucci], particularmente debido a las difíciles condiciones que tuvimos hoy. Pero ahora, la atención se centra en la fecha de mañana [nuestra segunda carrera] y el objetivo es terminar llenando el podio en lugar de obtener los puestos cuatro, cinco y seis."

Kelvin Fu (director del programa Honda Performance Development), comenta sobre la victoria de Honda de hoy en Detroit: "Supongo que se puede decir: 'lo que la bandera roja da, la bandera roja lo quita'. Pero lo primero y lo más importante, es que parece que Felix Rosenqvist [Arrow McLaren SP driver] no sufrió lesiones graves después de su fuerte choque. La primera bandera roja (por el accidente de Rosenqvist) efectivamente eliminó las posibilidades de victoria de varios de nuestros pilotos, entre ellos Scott Dixon y Alexander Rossi. Sin embargo, después de la última detención de la carrera y el posterior problema mecánico de Power, se abrió la puerta para que Marcus Ericsson lograra su tan esperada primera victoria, un excelente resultado para Marcus y para el equipo del N.° 8 de Chip Ganassi Racing. También es la primera victoria para Nicole Rotondo de HPD, ingeniero de pista de Marcus".

Información breve

Con la victoria de Ericsson hoy, siete pilotos diferentes, de siete países distintos, han ganado las primeras siete carreras del 2021, fijando el primer récord de la posguerra de la variedad de pilotos ganadores para comenzar una temporada en la INDYCAR SERIES.

Además de la histórica victoria del brasilero Helio Castroneves el mes pasado en las 500 de Indianápolis, otros ganadores de Honda en la carrera este año son: el actual líder en la puntuación del campeonato, el español Alex Palou (Gran Premio Honda Indy de Alabama ), el seis veces campeón Scott Dixon ( Texas race 1) de Nueva Zelanda, defendiendo su título, y el estadounidense Colton Herta (Gran Premio Firestone de St. Petersburg ).

(Gran Premio Honda Indy de ), el seis veces campeón ( race 1) de Nueva Zelanda, defendiendo su título, y el estadounidense (Gran Premio Firestone de ). Honda continua liderando el inicio de la temporada en el Campeonato de Fabricantes de la INDYCAR 2021, con cinco victorias en seis carreras. Honda tiene una ventaja de 20 puntos (576-556) sobre su rival de Chevrolet. En 2021, la empresa va tras su cuarto Campeonato de Fabricantes consecutivo en la NTT INDYCAR SERIES.

Los pilotos de Honda han ganado seis de los últimos siete eventos de la Indycar en el circuito callejero de Belle Isle Park .

Lo que sigue

Las carreras de la NTT INDYCAR SERIES en Belle Isle Park continuarán mañana con la segunda ronda de la doble jornada del fin de semana. La carrera de cierre de 70 vueltas del domingo comienza a las 12 p. m., hora del este, con la cobertura por televisión de la NBC.

FUENTE Honda Racing/HPD

