Mardely Vega é considerada uma das profissionais de RH mais influentes da América Latina

SÃO PAULO, 3 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Sodexo Benefícios e Incentivos, líder em serviços de Qualidade de Vida, ingressou pela primeira vez no ranking Top 100 do HR Influencers LatAm 2018 com a inclusão de Mardely Vega, VP de Recursos Humanos para a América Latina, reconhecida através da votação de outros profissionais do setor.

O ranking HR Influencers Latam lista os melhores líderes e especialistas do segmento na região latino-americana e é organizado pelo grupo GOintegro. Trata-se do primeiro ranking latino-americano composto por especialistas e líderes de Recursos Humanos que, com seus conhecimentos, influenciam e enriquecem o segmento. Composto por 51 homens e 49 mulheres, o ranking de 2018 é resultado da votação e opinião de diferentes profissionais de Recursos Humanos da América Latina.

"Há mais de 50 anos, a Sodexo investe globalmente no desenvolvimento de seus funcionários. Nesse sentido, nosso espírito de equipe ajuda a construir um ambiente colaborativo, transparente, diverso e inclusivo. Este reconhecimento da GOintegro reflete o sucesso das ações de RH da Sodexo na América Latina, que são fundamentais para construir a melhor experiência entre a empresa e seus funcionários", comenta Mardely Vega.

Para saber mais sobre a premiação, acesse: http://pt.hrinfluencerslatam.com/

Sobre a Sodexo Benefícios e Incentivos

É a empresa do grupo francês Sodexo, líder mundial em serviços de qualidade de vida. Tem em sua missão desenhar, gerenciar e entregar serviços para empresas de todos os portes, segmentos e regiões do Brasil com o objetivo de melhorar a qualidade de vida diária das pessoas e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental das cidades, regiões e dos países em que atua.



Atende aproximadamente 96 mil clientes, que representam 6,4 milhões de usuários, com uma rede de 460 mil estabelecimentos credenciados em todo o País com serviços únicos no mercado de benefícios, gestão de despesas, incentivos e reconhecimento: Refeição Pass, Alimentação Pass, Cultura Pass, VT Pass, Combustível Pass, Gift Pass, Alimentação Pass Natal, Brinquedo Pass, Premium Pass, Frota Pass, GymPass e Apoio Pass.

________________________________



Informações



Assessoria de imprensa Sodexo Brasil



Tamer Comunicação



Claudia Reis – 11 3031-2388 – ramal 219 – 11 97514-0815



(claudia@tamer.com.br)



Leonardo Nascimento – 11 3031-2388 – ramal 221



(leonardo@tamer.com.br)

FONTE Sodexo Benefícios e Incentivos

Related Links

http://www.sodexobeneficios.com.br