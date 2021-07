Margaret Crotty annoncée à la tête de la famille des agences internationales JSI et World Education

BOSTON, 29 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de JSI a annoncé la nomination de Margaret Crotty comme prochaine présidente et directrice générale. Elle succédera à Joel Lamstein, qui occupe les fonctions de président et directeur général depuis qu'il a fondé John Snow, Inc. avec Bert Hirschhorn en 1978.

Margaret, qui possède une solide expérience en matière de leadership et d'innovation dans les secteurs privé et à but non lucratif, dans les domaines de l'éducation et de la santé publique, dirigera John Snow, Inc. à but lucratif, le JSI Research & Training Institute à but non lucratif et l'entité affiliée World Education, Inc. à but non lucratif.

Margaret rejoindra JSI et World Education en janvier 2022 après avoir occupé le poste de PDG chez Partnership with Children , un prestataire de services de santé communautaire et de gestion d'écoles communautaires basé à New York.

« En Margaret, nous avons trouvé quelqu'un qui a une bonne connaissance des domaines du développement social et de la santé, tant au niveau international qu'au niveau national aux États-Unis, et qui a une vision qui permettra à JSI et à World Education d'aller de l'avant, tout en entretenant la culture qui fait la renommée de JSI », a commenté Joel.

Auparavant, Margaret a dirigé l'initiative de Save the Children, qui vise à réduire la mortalité infantile et maternelle dans le monde. Elle a également passé sept ans chez EF Education et a travaillé pour McKinsey & Co. à Jakarta, en Indonésie.

Margaret est diplômée de l'université de Princeton, où elle a obtenu une licence en histoire et en études afro-américaines. Elle est également titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'une maîtrise en santé publique de l'université Columbia. Elle siège à plusieurs conseils d'administration dans les secteurs de la santé et de l'éducation, notamment ceux de Northwell Health, de l'Open Medical Institute, de la City University Graduate School of Public Health, de SeaChange Capital Partners, du United Hospital Fund et d'ACCESS Health International. Elle est membre du Council on Foreign Relations et de la Young Presidents Organization, fait partie de plusieurs groupes de travail gouvernementaux et de conseils consultatifs de l'enseignement supérieur, et préside le programme Emerging Leaders destiné aux jeunes leaders du secteur social.

Lire l'annonce complète .

John Snow, Inc., et sa filiale à but non lucratif, JSI Research & Training Institute, sont des organisations mondiales de conseil en santé publique qui œuvrent en faveur d'une plus grande équité en matière de santé et de l'amélioration de la santé des personnes et des communautés, et qui offrent un environnement où les personnes passionnées par cette cause peuvent s'y consacrer.

