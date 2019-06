Margot Bistrot é o lugar ideal para comemorar o Dia dos Namorados

SÃO PAULO, 3 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- O Dia dos Namorados está chegando e, junto com a data, a oportunidade para que os mais apaixonados criem momentos inesquecíveis e especiais que ficarão marcados na história do casal. Para te ajudar a surpreender o seu amor, o Margot Bistrot preparou um Menu Especial para o jantar recheado de delícias para transformar o dia 12 de junho ainda mais inesquecível.

Para as Entradas, o restaurante oferecerá Salada Mediterrânea, Sopa cremosa de batata com alho poró e Rolinho de Mozarela de búfala recheado com presunto cru, alcachofra e rúcula selvagem, servido com tomatinhos assados e manjericão. Para os Pratos Principais, os casais poderão degustar o Sorrentine (recheado com queijo brie e damascos, servido com molho cremoso de aspargos e pistache torrado), Camarões Grelhados (com molho de moqueca e acompanhado de arroz caiçara – mini arroz com pimentões e banana da terra grelhada) e Barriga de Porco (laqueada com molho tarê, servida com purê de abóbora, shimeji, brócolis e moyashi. As Sobremesas trazem a mesma dedicação e cuidado que a data merece, com Cheesecake de Oreo e Tarte Tatin (torta de maçã com sorvete de baunilha premium).

O menu completo (uma entrada, um prato principal e uma sobremesa) para o Dia dos Namorados está R$179 por pessoa e esse preço agrega uma gastronomia única, um ambiente super aconchegante e um serviço eficiente e diferenciado.

É a hora de relembrar a magnitude do seu amor e proporcionar ao seu par um momento especial, que mostre o quanto de carinho e cuidado você dedica a ela/e a importância dessa pessoa em sua vida. Para o Dia dos Namorados, o Margot Bistrot é a sua escolha ideal!

Sobre o Margot Bistrot

A casa chama atenção pela graciosa fachada e decoração impecável que percorre seus dois ambientes. No térreo, a luz natural que chega ao espaço por uma claraboia permite que uma imponente figueira-indiana e a horta de temperos complementem a atmosfera do local. Embora o restaurante tenha sido projetado para acomodar pequenos grupos, o espaço traz também um clima acolhedor e intimista, ideal para jantares românticos. Já no andar superior, encontra-se um lounge elegante e aconchegante abrigando sofás, belos móveis, espelhos e obras de arte garimpados ao redor do mundo.

O Margot Bistrot é comandado pelo casal Yasmine Bahiense e Marcos Matos. Yasmine é ex-aluna do prestigiado chef francês Paul Bocuse, responsável por difundir a gastronomia francesa no mundo e um dos criadores do movimento nouvelle cuisine, que reinterpretou a culinária francesa tradicional. Yasmine também trabalhou no restaurante do estrelado chef espanhol Martin Berasategui, no D.O.M, do chef Alex Atala e Emiliano.

O restaurante oferece uma diferenciada carta de vinhos, cardápios bem elaborados e um atendimento acolhedor e personalizado.

O Margot Bistrot oferece uma culinária contemporânea e surpreendente, que preza pela manipulação equilibrada do alimento in natura. A equipe é treinada para extrair o melhor dos ingredientes, preservando o verdadeiro sabor de cada prato.

Para os apaixonados pela alta gastronomia, atendimento de qualidade e bom custo benefício, o Margot Bistrot é o lugar ideal para momentos agradáveis e inesquecíveis.

Margot Bistrot, Café e Bar – R. Antônio de Macedo Soares, 1683 - Campo Belo/SP. (11) 2309-9515.

Almoço: sábado (12h às 16h) e domingo (12h às 17h).

Jantar: quarta a sábado (19h às 00h).

Capacidade/Lugares: Restaurante 55, Salão de Eventos 35 e Café 15.

Acesso para deficientes/ música ambiente. Aceita cartões: Visa, Mastercard, Diners, American Express, Visa Electron, Rede Shop e Maestro. Não aceita cheques.

Estacionamento/Valet (R$ 20).

www.margotbistrot.com.br

Informações para a Imprensa: contato@rougecomunicacao.com.br



