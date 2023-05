MARIA BECERRA, UMA DAS ARTISTAS MAIS OUVIDAS DA AMÉRICA LATINA, ASSINA COM A WARNER MUSIC LATINA EM UMA NOVA JOINT VENTURE COM A 300 ENTERTAINMENT

A artista multi-indicada é uma das cinco artistas latinas mais ouvidas uma das mais prolíficas em vendas de ingressos, tendo se apresentado na frente de 100.000 pessoas no Lollapalooza, na Argentina.

MIAMI, 10 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A superestrela argentina indicada ao GRAMMY Latino, Maria Becerra, junta-se à lista de artistas da Warner Music Latina – ao lado da 300 Entertainment, gravadora parceira do Warner Music Group, – para levar sua carreira ao próximo nível. Em um curto período de tempo, Maria Becerra se tornou uma força global inegável, posicionando-se como uma das cinco maiores artistas latinas nas principais paradas globais do Spotify. "La Nena de Argentina" acaba de receber o prêmio Visionary na gala inaugural da Latin Women in Music da Billboard, e ganhou inúmeros prêmios e recebeu várias indicações (GRAMMYs latino, Latin American Music Awards, MTV MIAW, Premios Tu Música Urbano e Premio Lo Nuestro, entre outros), esgotando ingressos em shows pelo mundo. Em março, ela fez uma apresentação explosiva no fechamento do prestigiado festival Lollapalooza, na Argentina, onde impressionou mais de 100.000 espectadores e recentemente esgotou seu show no emblemático Movistar Arena, no Chile.

Maria Becerra assinou com a 300 Entertainment em 2020, tornando-se a primeira artista latina a ingressar na lista da gravadora. Desde então, ela lançou seu álbum de estreia Animal, que mostrou sua versatilidade como artista e a levou a ocupar quatro dos cinco primeiros lugares na parada Billboard Hot 100 da Argentina. Meses depois, ela também alcançou seu primeiro Top 10 na parada Tropical Airplay da Billboard com sua colaboração com Prince Royce, "Te Espero".

Maria realmente conquistou a indústria, tornando-se uma das artistas mais procuradas e colaborou com estrelas como Camila Cabello, J Balvin, Prince Royce, Manuel Turizo, Pablo Alboran, Zion & Lennox, Tini e Becky G, entre muitos outros. Becerra já conta com mais de 20 milhões de ouvintes mensais, acumula mais de 4 bilhões de streams no Spotify e acumula mais de 3 bilhões de visualizações no YouTube. Não há dúvidas de que Maria Becerra continuará a consolidar seu lugar como uma das figuras mais influentes do Gênero Latino urbano com sua versatilidade musical única, sensualidade e proeza lírica.

"Estou emocionada por fazer parte da família Warner Music Latina. Sei que juntos vamos conseguir coisas incríveis e que essa união vai me permitir ir ainda mais longe na minha carreira e solidificar minha expansão global", comentou Maria Becerra. "Sinto-me honrada por fazer parte de sua lista e estou ansiosa para trabalhar com uma equipe tão qualificada e talentosa", concluiu La Nena de Argentina.

"É uma honra ter a Maria Becerra conosco na Warner Music Latina. Ela é uma artista de destaque com uma equipe forte atrás dela, e seus sucessos anteriores são uma prova disso. Estamos entusiasmados em continuar o caminho que foi iniciado pela 300 Entertainment e pela equipe de Kevin, e estamos muito entusiasmados com nosso futuro juntos". Compartilhou Alejandro Duque, presidente da Warner Music Latin America.

Jose Levy, Gestor da Becerra, agradeceu à 300 Entertainment por seu apoio incondicional desde o início da carreira de Maria. "Estamos muito felizes e profundamente gratos à 300 Entertainment, à Kevin Liles e a toda sua equipe, pelo apoio que ofereceram a Maria desde o início, porque devido à sua dedicação, esforços e trabalho em equipe, Maria tem sido capaz de alcançar o sucesso que ela celebra hoje, o que nos leva a este importante próximo passo com a Warner Music Latina, liderado por Alejandro Duque, para continuar crescendo com os próximos álbuns".

" Foi incrível ver o crescimento de Maria como artista, e estou muito orgulhoso de tudo o que pudemos realizar juntos até agora", disse Kevin Liles, Presidente e CEO da 300 Elektra Entertainment. "Aproveitando o vasto alcance global de nossa família Warner Music Group com a adição da Warner Music Latina, liderada por Alejandro Duque, à equipe por trás dela, não há absolutamente nenhum limite para onde ela pode ir. Esse é o poder do #biggerfamilybusiness".

Para concluir um grande ano de 2022, Maria Becerra lançou seu tão esperado álbum La Nena De Argentina, que consiste de 13 músicas que exploram diferentes gêneros como a bachata, a cumbia, a pop, o reggaeton, trap, baladas acústicas e muitos outros. Antes do lançamento de seu aclamado álbum, Becerra lançou o álbum Animal em 2022, que lhe valeu uma indicação para Melhor Nova Artista no GRAMMY Latino de 2021 e, logo depois, chamou a atenção da superestrela global J Balvin, que a recrutou para o álbum de sucesso "Qué Más Pues" - que até hoje é uma de suas músicas mais ouvidas no Spotify e a levou a sua apresentação de estreia nos mundialmente renomados GRAMMY Awards de 2022.

Atualmente, Maria Becerra está se preparando para sua tão esperada turnê, que a levará por vários países da América Latina e da Europa, incluindo o México, a Espanha, a Guatemala, o Equador e a Bolívia, entre muitos outros, onde continuará encantando seus fãs com seu show, talento e carisma incomparáveis. Os detalhes dessa emocionante turnê serão anunciados nos próximos dias. Atualmente, Maria também está trabalhando em novas músicas que deverão ser lançadas em breve.

