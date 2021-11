Mariano Belinky rejoint Motive Partners en tant que partenaire industriel

- Mariano Belinky, ancien PDG de Santander Asset Management, rejoint le groupe en tant que partenaire industriel, renforçant ainsi l'expertise sectorielle de Motive Partners et soutenant la vision de Motive qui consiste à créer, soutenir et acheter les entreprises technologiques qui permettent l'économie financière

NEW YORK et LONDRES, 8 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Motive Partners (« Motive ») est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de croissance et de rachat dans les sociétés de logiciels et de services d'information qui servent le secteur des services financiers (« technologie financière »). Elle annonce la nomination de Mariano Belinky (« Mariano ») en tant que partenaire industriel. Mariano se concentrera sur les domaines qui apportent une valeur stratégique au mandat d'investissement de Motive Partners.

La société Motive Partners est convaincue que l'adoption de nouveaux canaux numériques, de processus innovants et de technologies qui changent la donne offrira des possibilités de création de valeur aux sociétés d'investissement alternatif tournées vers l'avenir. La nomination de Mariano démontre l'intention de Motive de continuer à développer des capacités pour soutenir la mission de la plate-forme Motive, à savoir des rendements exceptionnels, en se concentrant sur la création de valeur par les opérateurs et les innovateurs.

Basé principalement dans les bureaux londoniens de Motive Partners, Mariano se concentrera sur la création et le suivi des transactions dans le domaine de la technologie financière. Son objectif est de repérer les tendances à l'avance et de rechercher des transactions et des capacités susceptibles de soutenir la croissance des sociétés du portefeuille de Motive. Cette mission profitera à l'écosystème des investisseurs de Motive.

Avant de rejoindre Motive Partners, Mariano était le PDG mondial de Santander Asset Management, où il a dirigé le redressement de la société depuis son rachat par Warburg Pincus et General Atlantic.

Auparavant, Mariano a cofondé et dirigé InnoVentures, le fonds de capital-risque mondial du groupe Santander axé sur la fintech, doté de 400 millions de dollars, en définissant l'approche d'investissement, en constituant l'équipe et en dirigeant plus de vingt investissements dans des sociétés du portefeuille

Avant de rejoindre Santander InnoVentures, Mariano était associé junior chez McKinsey and Company, où il conseillait des banques internationales et des gestionnaires d'actifs en Europe et en Amérique. Il faisait auparavant partie de l'équipe de recherche technologique chez Bridgewater Associates.

Mariano est titulaire d'un diplôme en informatique et en philosophie de l'université de New York, et a effectué un doctorat en intelligence artificielle à l'Universitat Politecnica de Catalunya.

À propos de Motive Partners

Motive Partners est une société de capital-investissement spécialisée, avec des bureaux à New York et à Londres, qui se concentre sur les investissements de croissance et de rachat dans les sociétés de logiciels et de services d'information basées en Amérique du Nord et en Europe et servant cinq sous-secteurs principaux : banque et paiements, marchés des capitaux, données et analyses, gestion des investissements et assurance. Motive Partners apporte une expertise, une connectivité et des capacités différenciées pour créer de la valeur à long terme dans les entreprises de technologie financière.

Vous trouverez de plus amples informations sur Motive Partners à l'adresse suivante www.motivepartners.com

Informations importantes

Les déclarations prospectives figurant dans le présent document sont basées sur les croyances et les hypothèses en fonction des informations actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont uniquement valables à la date à laquelle elles sont faites. Elles impliquent également des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prévisionnelles. Les partenaires industriels de Motive sont des consultants tiers engagés pour leur expertise reconnue afin de conseiller le personnel de Motive et ne sont pas des employés de Motive Partners.

