Marília Zanoli é a nova diretora de marketing da unidade de negócios Consumer Healthcare da Sanofi Brasil

Marília ingressou na Sanofi Consumer Healthcare em 2020 como líder de marketing para categoria de dor da Sanofi CHC, onde desenvolveu estratégias de alto impacto e iniciativas digitais bem-sucedidas para marcas líderes no mercado de analgésicos no Brasil, como Novalgina® e Dorflex®. Também se mostrou uma líder engajada com o desenvolvimento de talentos e a inovação em marketing digital.

Na nova posição, Marília será responsável pela área de Shopper, CMI, Marketing e Mídia. Sua missão é de continuar a acelerar as iniciativas digitais das diferentes marcas que compõe o portfólio da Sanofi Consumer Healthcare (CHC), seguindo uma estratégia orientada por dados que consolidou a Sanofi CHC como líder em market share em diversos segmentos. Também estará a cargo de comunicar o propósito e a missão da Sanofi CHC para os consumidores de todo o Brasil.

Marília é formada em marketing pela ESPM com especialização em liderança organizacional pela Harvard Business School.

Sobre a Sanofi

A Sanofi dedica-se a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos uma companhia biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos doenças por meio de nossas vacinas e proporcionamos tratamentos inovadores para combater dor e aliviar sofrimento. Nós estamos ao lado dos poucos que convivem com doenças raras e dos milhões que lidam com doenças crônicas. Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando inovação científica em soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo. Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das pessoas.

Sobre Sanofi CHC

Consumer Healthcare é uma divisão da Sanofi que conta com quatro pilares: Digestivo (marcas como Enterogermina e Dulcolax), Dor (Novalgina e Dorflex), Nutrição (Mobility, Pharmaton, Vitawin, Targifor+C) e Alergia (Allegra), sempre prezando pelo autocuidado e bem-estar de seus consumidores; proporcionando uma vida mais plena e saudável para as pessoas.

