Marine Online offre des solutions alternatives aux propriétaires de cargos en détresse

La technologie au service des chaînes d'approvisionnement mondiales

SINGAPOUR, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- L'industrie maritime ne s'est pas remise des effets de la COVID-19. Les courtiers sont également confrontés à des problèmes d'approvisionnement, car la plupart de leurs navires disponibles sont affrétés. Cela compromet l'efficacité des intermédiaires traditionnels ; leur flotte de navires disponibles diminue et a du mal à répondre à la demande.

Grâce à sa connaissance approfondie des derniers mouvements du marché, y compris du secteur du transport maritime, Marine Online permet aux propriétaires de cargos et de bateaux de trouver des cargaisons et des navires disponibles. Grâce à l'IA et au Big Data, la mise en correspondance en temps réel est rendue possible par des algorithmes exclusifs. Marine Online est prête à fournir un soutien professionnel afin que les clients bénéficient d'un processus d'affrètement efficace.

Frank Zhang, directeur de l'exploitation de Marine Online, a fait remarquer : « Nous avons observé une réduction des flottes de navires disponibles pour les propriétaires de cargos lorsque les intermédiaires traditionnels sont incapables de faire face aux défis présentés par la COVID-19. Notre plateforme est le meilleur pont pour les propriétaires de cargos et de bateaux, et une passerelle efficace leur permettant d'accéder à des territoires inexploités, offrant à ces propriétaires une plus grande visibilité. »

« Marine Online fait tomber les barrières linguistiques et culturelles qui se dressent sur les marchés et les régions inconnus grâce à la technologie et à la couverture mondiale des prestataires de services pour nos clients. De plus, le fait d'affréter avec nous à 0 % de commission est notre façon de fournir un avantage en soutenant leurs opérations pendant cette période difficile, ce qui différencie notre plateforme du modèle de courtage traditionnel », a conclu Frank Zhang.

La plateforme de Marine Online offre aux propriétaires de navires et de cargaisons la possibilité d'affréter des navires par le biais des commandes publiques ou privées, en fonction de leurs préférences. Les parties sont assurées de transactions sécurisées et transparentes, soutenues par notre équipe de professionnels de l'affrètement.

À propos de Marine Online (Singapore) Pte Ltd

Marine Online est la première plateforme intégrée à guichet unique au monde pour l'industrie maritime mondiale. Lancée en 2019, l'entreprise a fourni divers services pour le secteur maritime grâce à sa plateforme révolutionnaire basée sur l'IA et le Big Data aux propriétaires régionaux de navires et de cargaisons. Avec sa suite de solutions, Marine Online façonne l'avenir de l'industrie maritime en utilisant une technologie de pointe pour créer des opportunités commerciales et des échanges. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site marineonline.com

