Marine Online stimule le marché des pétroliers selon les variations des prix du pétrole brut

La plateforme offre plus de choix aux acheteurs sur le marché des pétroliers d'occasion

SINGAPOUR, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Les prix du pétrole Brent et West Texas Intermediate (WTI) se sont légèrement redressés, ce qui corrobore l'hypothèse d'une reprise imminente. L'imprévisibilité des prix fait que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) reste prudente quant à la croissance de la production due à la pandémie. Toutefois, les prévisions font état d'un marché haussier pour les transporteurs de pétrole brut.

Frank Zhang, directeur d'exploitation de Marine Online, a fait remarquer : « Malgré les perspectives obscures concernant le prix du pétrole brut parsemées de lueurs de reprise, nous prévoyons que la demande de pétroliers suivra. Les données circonstancielles actuelles indiquent un marché du brut haussier, ce qui constitue une bonne occasion pour les armateurs qui cherchent à agrandir leur flotte pour répondre à la demande croissante de pétrole brut. Bien que ces mouvements de marché présagent une croissance pour les pétroliers, les armateurs restent cantonnés aux options offertes par les courtiers locaux. Parallèlement, certains navires inexploités sur les marchés internationaux sont inaccessibles aux courtiers locaux et régionaux. »

M. Zhang a ajouté : « L'un des marchés qu'offre Marine Online concerne les navires nationaux de la Chine. La République est connue pour son énorme capacité de navigation intérieure pour ses vastes côtes et rivières, ce qui permet aux navires d'être à des prix compétitifs et construits selon les normes maritimes internationales. Par conséquent, les acheteurs potentiels ont plus d'options pour l'expansion de leur flotte. Les acheteurs peuvent donc par la suite accéder à une vaste gamme de services maritimes, comme les inspections avant l'achat, l'assurance et, plus particulièrement, la conversion de classe pour les voyages internationaux. Les options de livraison sont également adaptées aux besoins de chaque acheteur. »

Il a conclu : « Notre plateforme contient les données de plus de 200 000 navires de différents types permettant d'offrir des transactions à faible coût et rapides dans le cadre de la vente et de l'achat de navires. La plateforme de Marine Online simplifie l'intégralité du processus de la transaction, grâce à l'aide de nos spécialistes et à des services de bout en bout et entièrement conformes aux exigences réglementaires. Nous gérons l'approvisionnement des navires et l'ensemble des procédures administratives, y compris les conversions de classe et les inspections. Plus important encore, notre couverture mondiale brise toutes les barrières linguistiques et culturelles pour offrir plus de choix à nos clients. »

Marine Online est la première plateforme intégrée à guichet unique au monde pour l'industrie maritime mondiale. Lancée en 2019, l'entreprise a fourni divers services pour le secteur maritime grâce à sa plateforme révolutionnaire basée sur l'IA et le Big Data aux armateurs, aux affréteurs et aux fournisseurs. Avec sa suite de solutions, Marine Online façonne l'avenir de l'industrie maritime en utilisant une technologie de pointe pour créer des opportunités commerciales et des échanges. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site marineonline.com

