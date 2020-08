Maringá Turismo completa 56 anos com lançamento do portal do Grupo Arbaitman

SÃO PAULO, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Para comemorar seus 56 anos de atividades, a Maringá Turismo acaba de lançar o portal do Grupo Arbaitman, que reúne informações sobre as três empresas do Grupo: Maringá Turismo, considerada uma das principais Travel Management Companies (TCMs) do Brasil , Central de Eventos e Lemontech.

De fácil navegação e leitura, o portal destaca para os clientes e parceiros as melhores soluções oferecidas pelas três empresas, como viagens, eventos e tecnologia. A aba institucional traz informações sobre histórico do grupo e seus projetos de sustentabilidade e responsabilidade social. Para conhecer o portal, basta acessar www.grupoarbaitman.com.br .

"Com este lançamento, vamos reforçar junto ao mercado que, em meio a dias tão difíceis que o turismo está vivendo nesta pandemia, nada resistirá ao trabalho! Nossas três empresas se mantêm com vigor, em plena atividade e prontas para mais 56 anos de muito sucesso", comemora Marcos Arbaitman, fundador e Presidente do Grupo.

Sobre Maringá Turismo

Maringá Turismo alia tradição ao atendimento qualificado e personalizado, visando criar soluções inteligentes sob medida para o programa de viagens corporativas de cada cliente. A empresa conta com 300 colaboradores, sendo 220 na matriz em São Paulo e 80 divididos entre as filiais em Alphaville, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Grupo Arbaitman

Sob gestão de Marcos Arbaitman e com 55 anos de tradição, o Grupo Arbaitman é 100% nacional e oferece as mais completas soluções globais para gestão de viagens e eventos corporativos por meio de três conceituadas empresas: Maringá Turismo, dedicada ao atendimento de viagens corporativas e a lazer; Central de Eventos, especialista na logística de eventos nacionais, internacionais, viagens de incentivo e eventos virtuais; e Lemontech, desenvolvedora de softwares inovadores para completa gestão das viagens e controle de despesas.

