Marins Consultoria alerta: Se você trabalhou em 2018 poderá receber até R$ 998 de abono do PIS/Pasep amanhã dia 25 de Julho de 2019, analisa Eliézer Marins

O calendário de saques segue o mês de nascimento dos beneficiários do PIS e o número de inscrição no Pasep. Os pagamentos vão até 30 de junho de 2020. A liberação seguinte será em 15 de agosto para quem nasceu em agosto (PIS) ou para quem tem final de inscrição 1 (veja calendário mais abaixo). Não é obrigatório tirar o dinheiro já. O saque pode ser feito até 30 de junho de 2020.

O valor pago é de até um salário mínimo (R$ 998 em 2019) e varia de acordo com o tempo trabalhado. Se a pessoa trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo. Se trabalhou um mês, ganha proporcionalmente: 1/12 do mínimo.

Os valores são arredondados para cima. Quem trabalhou por um mês, por exemplo, teria direito a R$ 83,17 de abono. Com o arredondamento, o trabalhador recebe R$ 84,00.

Tem direito quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2018, entre outras situações (veja a lista completa mais abaixo). Quem perder o prazo de 30 de junho de 2020 perde também o benefício, que vai para o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). Porém, já houve casos de trabalhadores que conseguiram na Justiça o direito de sacar os valores mesmo após o fim do prazo.

Calendário para empregado em empresa privada

Nascidos em Recebem a partir de Recebem até Julho 25/07/2019 30/06/2020 Agosto 15/08/2019 30/06/2020 Setembro 19/09/2019 30/06/2020 Outubro 17/10/2019 30/06/2020 Novembro 14/11/2019 30/06/2020 Dezembro 12/12/2019 30/06/2020 Janeiro 16/01/2020 30/06/2020 Fevereiro 16/01/2020 30/06/2020 Março 13/02/2020 30/06/2020 Abril 13/02/2020 30/06/2020 Maio 19/03/2020 30/06/2020 Junho 19/03/2020 30/06/2020

Calendário para funcionário público





Final da inscrição Recebem a partir de Recebem até 0 25/07/2019 30/06/2020 1 15/08/2019 30/06/2020 2 19/09/2019 30/06/2020 3 17/10/2019 30/06/2020 4 14/11/2019 30/06/2020 5 16/01/2020 30/06/2020 6 e 7 13/02/2020 30/06/2020 8 e 9 19/03/2020 30/06/2020

Quem tem direito a sacar o abono?

Quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2018

Ganhou, no máximo, dois salários mínimos, em média, por mês

Está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

É preciso que a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente ao governo.

Onde é feito o saque?

Funcionários de empresa privada, com Cartão Cidadão e senha cadastrada: o saque pode ser feito em caixas eletrônicos da Caixa ou em lotéricas

Não tem o Cartão Cidadão? O saque é feito em uma agência da Caixa, com documento de identificação

É correntista individual da Caixa? O abono é depositado diretamente na conta, caso haja saldo acima de R$ 1 e movimentação

e movimentação É servidor público? O saque é feito nas agências do Banco do Brasil , com documento de identificação. Servidores correntistas do banco recebem o dinheiro diretamente na conta. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone do BB: 0800 729 0001.

Qual o prazo para sacar?

O começo do saque varia com a data de nascimento (funcionários de empresas privadas) ou o final da inscrição no programa (servidores públicos). Mas não é preciso sacar o dinheiro no mesmo mês em que foi liberado. O final do prazo para saque, para todos os beneficiados, vai até 30 de junho de 2020.

