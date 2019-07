Marins Consultoria dá boas-vindas aos possíveis 42 bilhões de reais e analisa liberação do FGTS proposta pelo presidente Jair Bolsonaro

A notícia boa é que esse cobrador algoz (governo federal), permitirá que você saque até 35% do valor do SEU dinheiro.

Dessa forma, será concedido o chamado "saque inversamente proporcional" ao saldo da conta;

35% de contas com saldo máximo de R$5 mil ;



; 30% de contas com saldo máximo de R$10 mil ;



; 10% das contas com saldo superior a R$10 mil .

A verdade é que você jamais emprestaria seu suado dinheiro dessa forma, se não fosse obrigado a isso. O caso que citei, de forma hipotética, parece surreal mas é o que acontece desde 1966. Você empresta 8% do seu salário de forma obrigatória, com a perda anual do valor acumulado em quase sua metad, e ainda vai ficar "feliz" por poder sacá-lo sem estar com doença grave ou desempregado sem justa causa.

Com a ação anunciada pela nova gestão, o governo criou a expectativa de ter injetado mais de 42 bilhões de reais, devido a liberação de parte do FGTS acumulado. Esta medida poderá aquecer a nossa economia, levantar o ânimo do trabalhador, do comércio e até mesmo das industrias, que poderão girar e vender esta quantia ainda esse ano.

Os valores para liberação seguiria a data de aniversário do trabalhador, assim os trabalhadores que já fizeram aniversário este ano já teriam direito ao benefício assim que for autorizado, 42 bilhões de reais sejam muito bem vindos aos trabalhadores, aos empresários e até mesmo o PIB agradece.

