Marins Consultoria recebe testemunho do empresário Elton Ribeiro que economizou mais de R$ 5 milhões de reais em impostos, Eliézer Marins comenta

"Meu nome é Elton Ribeiro, sou Proprietário da Ribeiro Translog, empresa que tem clientes empresas multinacionais. Há mais de 14 anos confio plenamente na Marins Consultoria para auditoria e aquisição de créditos para pagamentos de impostos. Nesses mais de 14 anos, minha empresa já economizou mais de 5 milhões de reais".

"Com essa economia consegui investir na minha empresa, aumentando e melhorando toda minha frota de caminhões, infraestrutura e equipe, e hoje consigo competir com empresas que antes nem imaginava conseguir", comenta. "A Marins Consultoria é uma empresa de consultoria tributária firme e competente, eles sabem o que fazem".

Elton exibe com orgulho em seu site grandes clientes conquistados, veja acessando o seu site www.ribeirotranslog.com/cliente.

Há alguns anos a empresa de Elton Ribeiro utiliza-se do crédito que a Marins vende com deságio para pagar seus impostos. O grande diferencial desse crédito é a transparência que ele possui, advogados e auditores vindos das chamadas BIG FOUR (nomenclatura utilizada para se referir às quatro maiores empresas contábeis especializadas em auditoria e consultoria do mundo), estudaram esse crédito por mais de seis meses no ano de 2017, somente após esse estudo minuncioso que a Marins Consultoria começou a utilizar esse crédito para pagar impostos de clientes." explica Eliézer Marins.

A venda é interessante para ambas as partes, é interessante para o meu cliente vender o crédito e muito economicamente viável para o empresário, posso dar exemplo, vamos imaginar que uma empresa tenha que pagar R$ 100.000,00 de impostos, a Marins Consultoria paga os R$ 100.000,00 de impostos para a Receita Federal do Brasil de acordo com o que manda a própria Receita Federal na decisão, acórdão n. 9303-001.524 3o turma CARF, e a empresa paga para a Marins Consultoria o valor com o chamado deságio/desconto que pode ir até 40% (para valores acima de R$ 20 milhões e pagamento à vista) do valor, ou seja o empresário poderá ter uma economia de metade do valor a ser pago.

Isso ainda é algo desconhecido pela maioria dos empresários, porém há tempos grandes empresas se valem de créditos de terceiros para poder ter economia.

Essas novas soluções possibilitam economia com excelentes resultados e até mesmo repasse de créditos autorizados pela Receita Federal do Brasil provenientes de impostos de terceiros de acordo com especialistas da Marins Consultoria.

Venda de créditos realizada por quem entende do assunto

No mercado há mais de 40 anos, o Grupo Marins atua com excelência em questões de venda de crédito tributário, financeiras, patrimoniais, tributárias e corporativas. Tendo como destaque a exclusividade do crédito do dr. Giácomo Gavazzi.

Com objetivo de oferecer um atendimento personalizado e eficiente, o Grupo busca entender com profundidade o que é exposto por seus clientes para oferecer soluções pertinentes e eficazes. Saiba mais: www.marinsconsultoria.com.br

