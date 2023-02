Marios Iliopoulos ve Seajets'ten depremzede Türkiye halkına 1 milyon Euro'luk dayanışma bağışı

ATİNA, Yunanistan, 20 Şubat 2023 /PRNewswire/ -- Marios Iliopoulos, komşu ülke için pratik desteğini ve dayanışmasını ifade etmek ve depremden etkilenenlere destek için 1 milyon Euro'luk bağışını duyurmak üzere 15 Şubat'ta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da bir görüşme yaptı. Bu bağlamda Türkiye eski Başbakanı Binali Yıldırım ile de görüştü ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Marios Iliopoulos, Seajets, Binali Yildirim, ex-Prime Minister of Türkiye, Tayyip Erdoğan, Turkish President Marios Iliopoulos, Seajets, Binali Yildirim, ex-Prime Minister of Türkiye

Görüşmeler sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diğerlerinin yanı sıra şunları ifade etti: "Her iki ülke için çok önemli ve yapıcı olan, özel olarak dokunaklı ve anlamlı jestiniz çok teşekkür ederim. Bugün burada bulunmanız, Türkiye ile Yunanistan arasında çok önemli olan dayanışmayı, saygıyı, sevgiyi ve insanlığı simgelemektedir."

Marios Iliopoulos da karşılık olarak şunları söyledi: "Eski zamanlarda Yunanistan ağladığında Roma sevinmedi. Bugün de Türkiye ağlarken Yunanistan sevinemez. Kahramanmaraş'ı vuran şiddetli depremde on binlerce insanımız hayatını kaybetti ve bugün çok daha fazlası bu felaket nedeniyle acı çekiyor. Dayanışma, Sevgi, Saygı ve İnsanlık. Evsiz kalan ailelere destek için 1 milyon Euro sunuyoruz. Yunanistan ve Türkiye, iki ülkenin coğrafi konumları göz önüne alındığında, Tarih, Yaratıcı beyinler ve Diplomasi avantajıyla, dostluk çerçevesinde birlikte Doğu Akdeniz'in gücü olabilecek kapasitededir. Doğal afetlerde Dayanışma ile öne çıkmalıyız çünkü Evren her şeyi gözlemler ve karar verir. Yunan ve Türk halkı arasında dostane ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkiye sahip olmak bizim dileğimiz ve hayalimizdir. Geçmişte bölünmek için birçok nedenimiz olmuş olsa da şu anda her iki ulus için de verimli bir gelecek için bizi birleştirecek çok şey var. Ailem, ben ve Seajets bu yolun ilk temel taşını koyduk."

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2005195/Seajets_1.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2005196/Seajets_2.jpg

SOURCE Seajets