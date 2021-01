Marizyme annonce l'utilisation de DuraGraft® comme norme de soins chez les patients subissant un pontage aorto-coronarien (PAC) au Centre de cardiologie de Vienne North Floridsdorf

DuraGraft est un traitement peropératoire unique utilisé pendant la chirurgie vasculaire pour réduire l'incidence des complications associées à l'échec du greffon

JUPITER, Floride, 11 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Marizyme, Inc. (OTCQB: MRZM), une société mondiale de biotechnologie qui met au point des produits pour réduire le fardeau des lésions d'ischémie-reperfusion dans les greffes de tissus, les transplantations d'organes et d'autres indications chirurgicales, a annoncé aujourd'hui que, depuis août 2020, le Centre de cardiologie de Vienne North Floridsdorf en Autriche a été la première clinique au monde à utiliser le produit phare de l'entreprise, DuraGraft®, comme norme de soins pour le rinçage et le stockage des greffons veineux saphènes, du prélèvement à la greffe, chez les patients ayant subi un pontage aorto-coronarien (PAC).

Le Centre de cardiologie de Vienne North Floridsdorf, leader reconnu internationalement, est le centre hyper spécialisé le plus récent d'Autriche. Inauguré en 2019, il fait partie de l'un des centres les plus modernes d'Europe. L'hôpital dispose d'un centre cardiaque et vasculaire qui se concentre sur les procédures aortiques et cardiovasculaires mini-invasives ainsi que sur toutes les techniques de PAC. Le centre effectue environ 500 pontages aorto-coronariens par an et fait partie du registre multicentrique européen DuraGraft en cours pour évaluer les résultats chez les patients ayant subi un pontage coronarien : traitement des conduits vasculaires avec DuraGraft pour évaluer la sécurité et les performances de DuraGraft (VASC). Basé sur les performances de DuraGraft dans l'amélioration des résultats chez les patients, le Centre de chirurgie cardiaque du Centre de cardiologie de Vienne North Floridsdorf a reconnu, en août 2020, DuraGraft comme la norme de soins pour les PAC.

« Nous avons vu des preuves encourageantes qui renforcent l'importance d'un traitement approprié du greffon pendant l'opération et le rôle de DuraGraft dans l'amélioration significative des résultats chez tous les patients. De plus, nous avons observé une protection importante du myocarde grâce à DuraGraft pendant les PAC, là où nous avons mis en place une étude récente », s'est réjoui le professeur agrégé Dr. Bernhard Winkler du Centre de cardiologie de Vienne North Floridsdorf.

Le professeur Martin Grabwenwöger, chef du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital, a déclaré : « Les solutions salines, sanguines et tamponnées sont depuis longtemps considérées comme la norme de soins pour les PAC ; cependant, des études ont montré que DuraGraft surpasse ses prédécesseurs. Nous sommes ravis d'avoir DuraGraft comme nouvelle norme de soins pour les traitements par greffon pendant le PAC. »

« L'inhibiteur des lésions endothéliales DuraGraft a donné des résultats prometteurs dans plusieurs études précliniques et des études cliniques à grande échelle pour protéger et préserver de manière adéquate les conduits vasculaires et améliorer les résultats cliniques. Par conséquent, son utilisation comme norme de soins pour le stockage des conduits vasculaires et la prévention des lésions ischémiques n'est pas surprenante », a déclaré le professeur Maximilian Emmert du Centre allemand de cardiologie de Berlin en Allemagne et chercheur principal du Registre VASC.

Le Dr Neil J. Campbell, directeur général de Marizyme, a déclaré : « Les données cliniques générées par des chercheurs indépendants du monde entier ont montré que DuraGraft améliore les résultats cliniques des PAC. De ce fait, DuraGraft représente une proposition de valeur pour les patients, les centres de cardiologie et les systèmes de soins de santé du monde entier. Chez Marizyme, nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de proposer ce produit aux patients devant subir un PAC. »

À propos du PAC et de DuraGraft

Lorsque les patients atteints de maladies cardiaques subissent un pontage coronarien (PAC), des greffons de veines libres ou d'artères prélevés sur la jambe, le bras ou la poitrine sont fréquemment utilisés pour contourner les artères coronaires obstruées. Environ 90 % des pontages coronariens utilisent au moins un greffon de veine libre. Dans la plupart des cas, entre le prélèvement et le pontage, le greffon libre est stocké dans du sang salin ou autologue qui ne protège pas le greffon des lésions ischémiques, ce qui augmente le risque de lésions ischémiques par reperfusion et de maladie du greffon et d'échec final conduisant à un infarctus du myocarde post-PAC et à la nécessité de répéter la procédure de revascularisation.

DuraGraft est un produit portant le marquage CE qui protège les greffons vasculaires contre les lésions ischémiques et est le seul produit approuvé pour la protection et la préservation des greffons lors de pontages et autres chirurgies vasculaires. DuraGraft protège le tissu du greffon du prélèvement à l'anastomose et est utilisé pendant la chirurgie vasculaire (y compris le PAC) comme traitement pour maintenir l'intégrité structurelle et fonctionnelle des greffons vasculaires isolés. L'utilisation de DuraGraft est associée à la réduction des complications post-PAC liées à la maladie et à l'échec du greffon : infarctus du myocarde, revascularisation à répétition et événement indésirable cardiaque majeur (EICM).

Des études cliniques menées sur plus de 3 000 patients confirment la sécurité et l'efficacité à long terme de DuraGraft. L'utilisation de DuraGraft dans la chirurgie des pontages coronariens est associée à une réduction statistiquement significative des risques de complications cliniques après un pontage coronarien : 45 % de réduction des infarctus du myocarde (MI) non mortels (p < 0,0001), 35 % de réduction des revascularisations répétées (p = 0,037) et 19 % de réduction des EICM (un composite de tous les principaux événements cardiaques indésirables) (p = 0,005) (Haime et al. 2018).

À propos du Centre de cardiologie de Vienne North Floridsdorf

Le centre de cardiologie super spécialisé le plus récent, l'un des centres les plus modernes d'Europe, compte 800 lits avec une grande unité regroupant la chirurgie cardio-vasculaire, la radiologie interventionnelle et la cardiologie.

À propos de Marizyme, Inc.

Marizyme, Inc. est une entreprise en phase de développement qui se consacre à la commercialisation de thérapies répondant à un besoin urgent lié à la mortalité et aux coûts plus élevés dans le domaine des soins aigus. Plus précisément, Marizyme concentrera ses efforts sur le développement et l'acquisition de traitements pour ces maladies. Grâce à son acquisition récente de Somahlution, elle a acquis des produits et des produits candidats qui réduisent le fardeau des lésions d'ischémie-reperfusion dans les greffes de tissus, les transplantations d'organes et d'autres indications chirurgicales. Le produit phare de l'entreprise, DuraGraft, est un traitement pour les greffons vasculaires qui améliore les résultats cliniques en réduisant l'incidence des complications associées à l'échec des greffons. DuraGraft améliore les résultats des pontages aorto-coronariens (PAC) en réduisant considérablement les événements cardiaques majeurs tels que les revascularisations répétées et les infarctus du myocarde. Pour plus d'informations sur Marizyme, consultez le site www.marizyme.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir certaines déclarations prospectives, y compris celles relatives au développement des produits Marizyme, aux délais cliniques et réglementaires, aux opportunités de marché, à la position concurrentielle, aux résultats d'opérations futurs possibles ou supposés, aux stratégies commerciales, aux opportunités de croissance potentielles et autres déclarations de nature prévisionnelle.

