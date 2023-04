MARK WAHLBERG Y EL GOLFISTA MEXICANO ABRAHAM ANCER SE DIVIERTEN JUGANDO GOLF EN VIDANTA NUEVO VALLARTA

Vidanta celebra la amistad y la pasión por el golf con el lanzamiento de un video internacional, en vísperas del Mexico Open at Vidanta

BAHÍA DE BANDERAS, México, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A pocos días del arranque del Mexico Open at Vidanta que se llevará a cabo del 27 al 30 de abril en Vidanta Nuevo Vallarta, el desarrollador líder de resorts e infraestructuras turísticas y de entretenimiento en México y Latinoamérica, ha lanzado un nuevo video en el que aparece el aclamado actor de Hollywood Mark Wahlberg con su amigo el golfista mexicano Abraham Ancer.

Mark Wahlberg y el golfista profesional Abraham Ancer se divierten jugando golf en Vidanta Nuevo Vallarta El galardonado campo Vidanta Vallarta, sede del Mexico Open at Vidanta, evento oficial del PGA TOUR

En el video se aprecia a Mark Wahlberg bromeando y buscando distraer a Abraham Ancer mientras juegan golf y, como consecuencia de que el actor rompe con las reglas de etiqueta establecidas en este deporte, Ancer pierde la concentración en el juego. Debido al gran momento que compartieron disfrutando cócteles preparados con el exclusivo tequila Flecha Azul y jugando golf, parte de los diálogos en el video fueron improvisados.

Aunque el material es divertido y casual, Vidanta toma muy en serio el golf, posicionándose como el desarrollador de campos líder en Latinoamérica y brindando experiencias de golf verdaderamente únicas como es el Mexico Open at Vidanta, evento oficial del PGA TOUR, el cual se jugará en el Campo Vidanta Vallarta y que contará con la participación de 144 golfistas profesionales que competirán por una bolsa de 7.7 millones de dólares y 500 puntos FedExCup, así como desafiantes campos diseñados por los más grandes nombres, incluyendo a Jack Nicklaus y Greg Norman.

"Estamos encantados de que Mark Wahlberg y Abraham Ancer nos acompañen en este video, que muestra no sólo nuestro extraordinario resort Vidanta, sino también la cautivadora belleza natural de México", dijo Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta. "El video captura el espíritu de innovación y entretenimiento de nuestra marca, destacando las instalaciones de golf de clase mundial, los impresionantes paisajes y la calidez de la hospitalidad mexicana por la que Vidanta es reconocida."

"En Flecha Azul estamos encantados de colaborar con Vidanta, el principal desarrollador de destinos vacacionales de lujo en México. La combinación de nuestro exquisito tequila y la inigualable hospitalidad de Vidanta crea una experiencia sin precedentes para todos los huéspedes. Juntos, enaltecemos la esencia de México a través de cada sorbo, demostrando que Flecha Azul es verdaderamente el mejor tequila del mercado". comentó Aron Márquez, co-propietario de Flecha Azul.

El video filmado en uno de los tres campos de golf de Vidanta Nuevo Vallarta, muestra el lujoso desarrollo, así como el tequila Flecha Azul, firma de Wahlberg, y que está presente de manera exclusiva -en México- en todos los bares y restaurantes de los desarrollos de Vidanta.

"Estamos seguros de que este video resonará con el público y los inspirará a visitar nuestro increíble resort y explorar la belleza de México", dijo Chávez. "Invitamos a todos a experimentar el extraordinario servicio de Vidanta y el encanto de México por sí mismos".

Este video forma parte de los esfuerzos continuos de Vidanta por dar a conocer sus destinos vacacionales y está disponible en las redes sociales de @Vidanta y el sitio web Vidanta.com/golfetiquette/es. Para más información sobre Vidanta, sus desarrollos y oferta de entretenimiento, por favor visite www.vidanta.com.

CONTACTO DE PRENSA

Francisco Granados | PR Expert

[email protected]

Melissa Aladro | PR Manager

[email protected]

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el visionario líder de la industria turística, Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es el desarrollador integral de servicios turísticos, especializado en destinos vacacionales, marcas de hoteles de lujo, cruceros, parques temáticos, así como campos de golf, bienes raíces y entretenimiento más importante de Latinoamérica. Sus exclusivos hoteles resort como The Estates, Grand Luxxe -galardonado con cinco diamantes de la AAA-, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden, Ocean Breeze, y espectaculares centros de entretenimiento, están ubicados en las playas más codiciadas de México como Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, Mazatlán, y próximamente East Cape. Grupo Vidanta es pionero en innovadoras alianzas como la colaboración con Cirque du Soleil JOYÀ, la única experiencia teatral y culinaria de Cirque du Soleil en el mundo, además de Vidanta Cruises, la primera línea mexicana de cruceros de lujo; SkyDream Parks Góndola, el primer teleférico del mundo en un resort de playa. Aunado a esto, Vidanta está rediseñando el futuro del entretenimiento para dar vida a un universo lleno de aventuras inmersivas: VidantaWorld, parques temáticos y experienciales para todas las generaciones. Grupo Vidanta también tiene una continua relación con Nicklaus Design y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar campos de golf; su campo de golf Vidanta Vallarta en Nuevo Vallarta, es sede del Mexico Open at Vidanta, evento oficial del PGA TOUR, gracias a la alianza multi anual que se acordó con Grupo Salinas. Por otra parte, su división de bienes raíces ha construido y vendido más de 2,000 lujosas casas vacacionales y es responsable del desarrollo del primer aeropuerto construido por particulares en México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en Puerto Peñasco.

Catalogado por Forbes y Expansión como uno de los mejores empleadores de México, la compañía cuenta con las certificaciones EarthCheck; así como con fundaciones sin fines de lucro, Fundación Vidanta y Fundación Delia Morán Vidanta. Para obtener más información, visite www.GrupoVidanta.com o @Vidanta en redes sociales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057292/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057291/2.jpg

FUENTE Grupo Vidanta

SOURCE Grupo Vidanta