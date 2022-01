Marka AGD CHiQ uznana za jedną z 10 najlepszych marek elektroniki użytkowej na gali rozdania nagród GTB

Tworzona co roku lista GTB jest najwyższym wyróżnieniem międzynarodowego sektora elektroniki użytkowej. Tegoroczna gala GTB Awards pod hasłem „Technologia przyczynia się do różnorodnego rozwoju marek" odbywa się, by promować transformację cyfrową sektora elektroniki użytkowej, pomagając markom z tego sektora podnosić swoją globalną konkurencyjność poprzez realizowanie ciągłych innowacji technologicznych. Zwycięzcy zostali wybrani po sześciu miesiącach kompleksowych analiz przez renomowane światowe instytucje zewnętrzne, jury złożone z doświadczonych specjalistów i znane kanały medialne.