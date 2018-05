Marken annonce l'expansion de ses services cryogéniques

Le transport à ultra-basse température devient une exigence de chaîne logistique de plus en plus importante pour les médicaments de thérapie cellulaire, génique et d'immunothérapie. Le processus complexe consistant à extraire des cellules humaines et à les transporter au-delà des frontières nationales, conformément à des délais stricts et à des exigences de température, implique des défis significatifs pour le secteur logistique. Les matériaux dérivés d'échantillons de patients posent généralement un risque biologique, présentent une durée de conservation limitée, et doivent atteindre le site de fabrication dans un délai de 28 à 48 heures après la consultation du patient. Les législateurs exigent également la garantie d'une « chaîne d'identité » selon laquelle chaque patient reçoit ses propres médicaments individualisés. Le réseau cryogénique étendu de sites de remplissage en azote liquide ainsi que la flotte spécialisée d'emballages de Marken permettront aux clients de recruter et de traiter des patients issus d'un plus grand nombre de pays à travers le monde.

Le marché mondial des thérapies géniques devrait augmenter pour atteindre 363 millions $ d'ici 2022. D'après les estimations, 2 200 essais cliniques devraient favoriser cette croissance, et se focaliseront sur l'oncologie, les maladies rares, la maladie de Parkinson, le VIH, le déficit immunitaire combiné sévère (DICS), et l'hémophilie. La majorité de ces essais devrait avoir lieu aux États-Unis, en Europe, au Canada et en Chine1.

Wes Wheeler, président-directeur général de Marken, a commenté : « Nous continuons d'observer une augmentation de la demande en expéditions d'essais de thérapies cellulaires et géniques. Nous nous engageons à bâtir le plus grand réseau de services cryogéniques du secteur de la logistique clinique, afin de servir nos clients impliqués dans la recherche en immunothérapie. »

1 Analyse du marché mondial de la thérapie génique et prévisions jusqu'à 2022, Kelly Scientific Publications, mars 2018

À propos de Marken

Marken est une filiale en pleine propriété d'UPS. Marken est l'unique organisation de chaîne logistique axée sur les patients qui se consacre à 100 % aux secteurs des produits pharmaceutiques et des sciences de la vie. Marken conserve sa position de leader en matière de services directs aux patients et d'expéditions d'échantillons biologiques, et propose un réseau d'entrepôts de pointe conforme aux BPF, ainsi que des centres logistiques dans 48 sites à travers le monde, destinés au stockage et à la distribution de matériel d'essai clinique. Les plus de 860 employés de Marken gèrent chaque mois 50 000 expéditions de médicaments et de produits biologiques, quelle que soit la plage de température, dans plus de 150 pays. Des services supplémentaires tels que la production de kits biologiques, l'approvisionnement de matériel auxiliaire, le stockage et la distribution, les vérifications et les qualifications des voies d'expéditions, ainsi que des services de conseil en matière de BPD, de réglementation et de conformité, viennent s'ajouter à la position unique de Marken dans le secteur pharmaceutique et logistique.

