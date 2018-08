Marken oferece primeiro serviço híbrido do Brasil para os EUA

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina do Norte, 21 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Marken anunciou hoje que a ANVISA do Brasil aprovou embarques de amostras biológicas do Aeroporto de Viracopos, no estado de São Paulo, para os Estados Unidos, pela UPS Airlines. O programa-piloto aprovado pelas autoridades brasileiras irá possibilitar o transporte de amostras biológicas a partir de um segundo aeroporto do estado de São Paulo para os EUA, permitindo à Marken, portanto, aproveitar os atuais voos da UPS para qualquer cidade dos EUA. Essa flexibilidade maior proporciona à Marken a habilidade de oferecer tempos de trânsito mais curtos e o melhor valor, quando comparados com outras transportadoras.

O serviço de logística híbrida alavanca a rede da UPS com a expertise clínica da Marken e beneficia os pesquisadores clínicos do Brasil, ao oferecer uma única fornecedora para todos os embarques. A Marken irá administrar todos os aspectos do transporte, incluindo todos os pedidos dos pesquisadores, documentação de exportação e atualizações sobre o status do embarque, para se ter visibilidade ponta a ponta total.

O novo serviço híbrido estende o encerramento dos horários de coleta em 21 cidades brasileiras em até 5 horas, proporcionando aos pesquisadores mais tempo para preparar e embalar as amostras. O uso de uma aeronave da UPS também reduz a dependência de companhias aéreas comerciais, que podem se desfazer de cargas biológicas ocasionalmente, resultando em atrasos dos embarques.

A Marken vem aumentando gradativamente seu pessoal no Brasil, devido à forte demanda contínua de cidades brasileiras que são fontes importantes de pacientes para estudos clínicos. Além disso, a Marken tem empregado integrantes de sua equipe de operações no México para auxiliar o novo serviço do Brasil, em vista do sucesso de um serviço híbrido similar implantado na Cidade do México há um ano.

O presidente-executivo, Wes Wheeler, declarou: "O Brasil se torna o último país no qual podemos oferecer uma opção de transporte híbrido para os Estados Unidos. A nova opção, que permite o uso de um segundo aeroporto no estado de São Paulo, o de Viracopos, garante flexibilidade máxima a nossos clientes. Podemos oferecer horários de coleta mais tardios, horários de entrega mais adiantados nos EUA e redução da documentação para os pesquisadores em muitas cidades brasileiras. Nós somos a única transportadora clínica que pode oferecer esse nível de flexibilidade e valor. Continuaremos a desenvolver opções híbridas para muitas outras cidades em todo o mundo".

Sobre a Marken

A Marken é uma subsidiária totalmente controlada pela UPS. A Marken é a única organização de cadeia de suprimento centrada no paciente, 100% dedicada aos setores farmacêutico e de ciências da vida. A Marken mantém a posição de liderança em serviços diretos para o paciente e transporte de amostras biológicas e oferece uma rede de depósitos e centros de logística avançados, em conformidade com GMP, em 49 localidades no mundo, para armazenamento e distribuição de material de estudos clínicos. A Marken tem mais de 890 empregados que administram 50.000 embarques de medicamentos e material biológico por mês, em todas as variações de temperatura, em mais de 150 países. Serviços adicionais, tais como produção de kits biológicos, sourcing, armazenamento e distribuição de material subsidiário, verificação e qualificações de rotas para navios, bem como consultoria de PIB, regulamentos e compliance, se somam à posição única da Marken nos setores farmacêutico e de logística.

