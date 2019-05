MARKET PLAZA abre temporada de inverno de Campos do Jordão

SÃO PAULO, 31 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- De 28 de junho a 28 de julho, Campos do Jordão recebe mais uma edição do MARKET PLAZA, o maior shopping sazonal do País. Com muitas novidades, o empreendimento apresentará um mix de lojas e restaurantes, com produtos exclusivos, o melhor da gastronomia e atividades de recreação para os baixinhos. São diversas as atrações em cerca de sete mil metros quadrados de área construída do Campos do Jordão Convention Center, localizado no charmoso bairro do Capivari.

Para intensificar as experiências gastronômicas, uma das grandes novidades da estação que o MARKET PLAZA receberá será um restaurante com cardápio assinado pelo premiado chef Rodolfo De Santis, do Nino Cucina. Já a BLACK PRINCESS, do GRUPO PETRÓPOLIS, levará rótulos que fazem parte do universo diferenciado das produções artesanais.

Para os baixinhos, o MARKET PLAZA preparou atividades para todos os gostos e idades. A área infantil promoverá um espaço cultural de "BOOK LOVERS" com contação de histórias aos finais de semana; a recreação estará a cargo de brincadeiras com a sensação do slime; e, por fim, a garotada poderá se divertir "dirigindo" réplicas de carros, como Mini Cooper, BMW, Silverado e Mercedes, da MINICARS.

O projeto, assinado pelo arquiteto João Armentano, consolidou-se como a atração mais visitada da temporada de inverno da cidade, proporcionando aos turistas todas as atrações que um shopping oferece, incluindo compras, lazer e gastronomia, das marcas mais renomadas do País, em um ambiente agradável e moderno.

A edição 2019 do shopping contará com vasta gama de opções para o consumidor. A lista de marcas confirmadas neste ano tem também nomes como ADRIANA RESTUM, BELGIAN WAFFLES, BINBALL, BUGGY & CIA, CANDY BASICS, CAOA, INVERNESS, ISABELLA FAGUNDES, JULIANA FLORES, MINICARS, MIX ROMANA, OAKBERRY, PANDORA, PHYTOERVAS/GIOVANNA BABY, POLO WEAR, ROYAL TRUDEL, VIVARA, THULE, ZOE THERAPEUTIC, entre outras.

SERVIÇO

Market Plaza - Campos do Jordão Convention Center

Período de funcionamento: 28 de junho a 28 de julho

Horário:

Terça a sábado: 11h às 22h

Domingo: 11h às 18h

Endereço: Avenida Macedo Soares, 499 - Capivari - Campos do Jordão (SP)

CONTATO:

Alan Cruz

55 (11) 3093-6011

alancruz@grupodoria.com.br

