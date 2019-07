Market Plaza Campos do Jordão tem horário especial para feriado de 9 de julho

SÃO PAULO, 4 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- O feriado de 9 de julho ficará ainda mais animado com a programação especial do Market Plaza. Para este "fim de semana" com quatro dias, o maior shopping sazonal do País preparou contação de histórias, show de jazz e uma gama de serviços aos turista que visitar o bairro Capivari, em Campos do Jordão. Além disso, todas as lojas, restaurantes e serviços funcionarão normalmente na segunda, 8 de julho, das 11h às 23h.

Entre os destaques do Market Plaza, localizado no Campos do Jordão Convention Center, estão lojas premium – como Vivara, Polo Wear, Pandora, Kopenhagen, Oakberry e Adriana Restum -, a sensação do momento "slime", contação de histórias para as crianças no Book Lovers, test drive de automóveis, o restaurante Nino Montagna, reconhecido como um dos melhores de São Paulo, um espaço exclusivo da cerveja Black Princess, com rótulos artesanais, mesa de bilhar, cabelereiro, barbearia e espaço de massagem e uma ativação da Truss, com criação instantânea de máscaras capilares e hidratação de cabelos na loja da marca.

Além disso, o shopping ainda tem lojas de diversos segmentos como Cacau de Campos, Royal Trudel, Belgian Waffles, Baeta Café, Cantinho de Minas, Isabella Fagundes, Mix Store, Candy Basics, Inverness, Zoe Therapeutic, Phytoervas, Giovanna Baby, Massage Express, Giuliana Flores, Minicars e Radar Play. A ambientação conta com trilha sonora da rádio Alpha FM e wi fi gratuito pela Vivas Telecom.

SERVIÇO

Market Plaza - Campos do Jordão Convention Center

Período de funcionamento: 28 de junho a 28 de julho

Horários:

Terça a quinta: 11h às 21h

Sexta e sábado: 11h às 23h

Domingo: 11h às 18h

Excepcionalmente segunda, dia 8 de julho, o shopping abrirá das 11h às 23h

Estacionamento no local, administrado pela Estapar

Endereço: Avenida Macedo Soares, 499 - Capivari - Campos do Jordão (SP)

