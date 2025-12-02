MarketFully adquiere la agencia de red social mundial, Social Element

La inversión amplía las capacidades de marketing de contenido multilingüe de MarketFully en redes sociales

COCONUT CREEK, Florida, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- MarketFully , líder mundial en InContent Marketing, anunció hoy la adquisición de la agencia de red social líder mundial, Social Element. Esta adquisición forma parte de la estrategia a largo plazo de Marketfully para ampliar su oferta de InContent impulsada por IA a fin de incluir contenido social multilingüe y participación en comunidades de marca, junto con contenido web multilingüe.

"Social Element se ajusta de manera perfecta a la plataforma MarketFully y su conjunto de ofertas, tanto para ampliar las estrategias de contenido multilingüe a los canales de redes sociales como para utilizar IA para generar mejores resultados de marketing para las redes sociales a nivel mundial", afirmó Evan Kramer, director ejecutivo de MarketFully. "Y ahora, gracias a esta adquisición, podemos ofrecer servicios de redes sociales globales que no solo ayudan a mejorar la capacidad de descubrimiento de contenido en línea a nivel mundial, sino que también fortalecen las comunidades sociales mundiales de las marcas".

Se trata de la última de una serie de medidas centradas en reunir las mejores capacidades de su clase al alero de MarketFully. Durante los últimos 12 meses, la empresa ha combinado la oferta de localización web de MotionPoint con inversiones adicionales en marketing de contenido multilingüe mediante Key Content, así como la transcreación y creación de contenido multilingüe impulsadas por IA que se conocen como MarketFully.AI. La adquisición implica que MarketFully ahora está bien posicionada para ampliar su contenido web multilingüe a contenido de redes sociales multilingüe, lo que la llevará a liderar el sector en términos de mejorar la capacidad de descubrimiento en línea entre las comunidades de marca en esta nueva era de la IA a través de la web y las redes sociales. Además, los clientes existentes de Social Element ahora pueden aprovechar la plataforma MF.AI, que es más eficiente desde una perspectiva de contenido.

"MarketFully ha pasado a liderar la categoría en cuanto a ofrecimiento de contenido de marketing culturalmente relevante en representación de marcas de todo el mundo", señaló Rich Erickson, cofundador y director general de Lightview Capital. "Su pasión por crear tecnologías innovadoras para ofrecer estrategias de marketing de contenido multilingüe efectivas, así como su capacidad de aprovechar las relaciones con clientes de nivel 1, se alinea perfectamente con el objetivo de Lightview de establecer el líder del mercado para organizaciones con clientes multinacionales".

Al ofrecer una cartera completa de servicios para redes sociales, desde estrategias de redes sociales y contenido creativo centrado ellas hasta participación de los aficionados, gestión de influencers y seguridad de la marca, Social Element mantiene una reputación de larga data por ayudar a marcas de todo el mundo a facilitar conexiones profundas con los consumidores. La marca y su equipo de liderazgo permanecerán intactos después de la adquisición mientras siguen expandiendo el valor de sus ofertas a escala mundial. Tamara Littleton, fundadora, seguirá desempeñándose como asesora y Ashley Cooksley, como directora ejecutiva. Linn Frost se desempeñará como directora de Crecimiento e Innovación y Wendy Christie, como directora de personal.

"Social Element comenzó como una idea, respaldada por la intención y la ambición, para ayudar a las marcas a crear y nutrir comunidades de manera auténtica en un espacio social en ciernes", comentó Littleton. "Ahora, más de dos décadas después, la agencia que tanto me enorgullece haber fundado está ayudando a marcas de todo el mundo a interactuar con millones de consumidores en distintas plataformas de redes sociales. MarketFully comparte esa misma misión, por lo que me entusiasma enormemente unirnos a su grupo".

No se han divulgado los términos del acuerdo. Para obtener más información sobre el conjunto completo de capacidades de MarketFully, consulte marketfully.com .

Acerca de MarketFully:

MarketFully es el líder mundial en InContent Marketing™, que ayuda a las marcas a crear experiencias digitales que resuenan InLanguage, InCulture e InMarket (en el idioma, la cultura y el mercado). Como la primera solución de marketing de contenido multilingüe especialmente diseñada a escala, MarketFully combina la tecnología impulsada por IA y la experiencia humana en el bucle para ayudar a los equipos de marketing a nivel mundial a crear contenido eficiente, auténtico y medible. Con sus marcas de agencia MotionPoint y Key Content, MarketFully permite a los expertos en marketing ir más allá de la traducción para generar contenido relevante que conecte y empodere a las marcas para elevar la narración y el compromiso a través de las fronteras, las culturas y los canales. Para obtener más información, visite www.marketfully.com .

Acerca de Lightview Capital

Lightview Capital es una empresa líder de capital privado centrada en invertir en empresas de propiedad de sus fundadores en los sectores de servicios empresariales y de servicios habilitados para tecnología. Lightview se asocia con las empresas de su cartera mediante la provisión de profundos conocimientos del sector, vasta experiencia y recursos activos para promover el crecimiento e impulsar el valor. Para obtener más información, visite www.lightviewcapital.com .

