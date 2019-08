Marketing humano das marcas é tema da 10a edição do Fórum de Marketing Empresarial

SÃO PAULO, 5 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Neste ano, o Fórum de Marketing Empresarial realiza a sua 10ª edição. Com curadoria de Marcos Quintela, presidente do Grupo Newcomm, e do Lide Comunicação, os mais de 300 convidados contarão com palestras e LIDE talks relacionados ao tema "O Marketing Humano das Marcas". O evento, que é uma iniciativa do LIDE, em parceria do a Editora Referência, acontecerá no hotel Jequitimar, Guarujá, de 23 a 25 de agosto.

O tema da edição 2019 se desdobrará em dois painéis sobre o valor das marcas e das estratégias de marketing na conquista de consumidores: "O Futuro da TV: seja o primeiro a saber" e "A maior inovação do marketing é o ser humano". Hugo Rodrigues, CEO e chairman da WMcCANN, e Marcelo Bicudo, CEO da Superunion Brand Consultancy, são alguns dos confirmados.

Além disso, o fórum contará com seis LIDE talks, bate-papos mais descontraídos e intimistas, que têm como objetivo oferecer novas experiências aos convidados, apresentados simultaneamente no sábado (24). Entre os palestrantes confirmados, estão: Camila Costa, CEO da ID/TBWA; Fernando Taralli, presidente da VML Brasil; Leandro Esposito, country manager do Waze; Jeferson Martins, diretor de RP da Y&R; Marcia Esteves, CEO da Grey; e Silvana Torres, CEO da Mark Up.

Além da programação de palestras e debates, o Fórum realiza, anualmente, a entrega do PRÊMIO LIDE MARKETING EMPRESARIAL, que reconhece os principais profissionais que contribuíram para o setor, com trabalhos de relevância para a área, no Brasil e no mundo, em 11 categorias: ÍCONES DA PROPAGANDA, MARKETING DO BEM, MARKETING ESPORTIVO, MARKETING DE INOVAÇÃO, MARKETING INSTITUCIONAL, MARKETING DE PRODUTO, MARKETING PROMOCIONAL, MARKETING DE VAREJO, MARKETING DE CONTEÚDO, além de EMPRESA DE MARKETING DO ANO e DIRIGENTE DE MARKETING DO ANO.

O fórum tem patrocínio de ABA. Participação especial: DUNNHUMBY, FRONT 360º, HANDS, ID – LEW, LARA TBWA. Participação: GRUPO BEM e OTIMA. Colaboração ATHIÉ WOHNRATH, OPICE BLUM e SCORE GROUP. Ativação: COOXUPÉ, OTIMA e TECHNOGYM. Fornecedores oficiais: CARUSO, COOXUPÉ, ECCAPLAN, EMPÓRIO QUEEN, FORMAG´S, GRÁFICA OCEANO, GRUPO BEM, MAIS PURA, ONE MORE DRINK, PROGRAMASSOM, PROS, TRACK e UPS. São mídia partners: 29 HORAS, BAND NEWS FM, EDITORA TRÊS, O ESTADO DE S. PAULO, KALLAS MÍDIA OOH, PR NEWSWIRE, RÁDIO ALPHA FM, RÁDIO BAND AM, RÁDIO JOVEM PAN, REVISTA LIDE, TV LIDE e UOL.

FONTE Fórum de Marketing Empresarial

