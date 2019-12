Marketplace de nicho moderniza mercado equestre no Brasil

RECIFE, Brasil, 20 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Marketplace é uma plataforma de vendas pela internet, é como um shopping center online, em que diversos lojistas e marcas podem vender. O modelo funciona através da infraestrutura de um site ou aplicativo, onde a venda do lojista gera comissão ao marketplace.

No Brasil, somente no primeiro semestre de 2019, os marketplaces tiveram um crescimento de 13%, comparado aos 12% da média do e-commerce. Com faturamento de R$ 17,6 bilhões, enquanto o e-commerce faturou R$ 26,4 bi.

Marketplaces já representam uma fatia significativa do comércio eletrônico, beneficiando lojistas que podem alcançar visibilidade através desses canais já consolidados, e para o consumidor é uma ferramenta de pesquisa de preços e segurança em todo o processo de compra.

A maioria dos marketplaces garantem as transações feitas em suas plataformas. É o caso da Klopr.com, que é voltada para o público equestre e country.

O mercado de cavalos no Brasil fatura cerca de R$ 17 bilhões/ano, e cresceu mais de 12% de 2009 para cá. Acompanhando o setor, a Klopr.com une o mundo equestre ao da tecnologia, e inova com uma solução de nicho, reunindo lojistas de todo o país – dos que estão começando e querem vender pela internet, aos que já possuem loja virtual e buscam ampliar seu alcance.

Hoje, já são mais de 120 mil pessoas conectadas, entre consumidores e vendedores, formando uma verdadeira comunidade. "Trabalhamos para desenvolver as melhores soluções para que nossos vendedores vendam mais, e uma excelente experiência de compra aos nossos compradores", afirma Abelardo Santana, CEO da Klopr.com.

O consumidor que acessar a Klopr.com, tem a disposição milhares de produtos e centenas de departamentos como acessórios para cavalos, roupas, saúde e nutrição animal, além de uma equipe de suporte atuando em toda jornada do usuário, tirando dúvidas e auxiliando no processo de compra.

A Klopr conta com o selo de Compra Segura Klopr, que garante junto a lojistas o padrão de entrega no prazo e qualidade dos produtos ofertados.

A Klopr.com quer se tornar a principal plataforma de compra e venda do mercado agro, agregando comunidades e criando novas oportunidades de negócios, através de tecnologia e inteligência dos dados gerados pelos consumidores para prever suas emoções e entregar experiências cada vez mais personalizadas e recorrentes.

FONTE Klopr.com

