MarketTrends anuncia nova tecnologia no Brasil para ajudar empresas a adotarem boas práticas de GRC e suportarem seus processos para a LGPD

Para ajudar as organizações a adotar boas práticas de GRC e alcançar seus objetivos de maneira confiável e com integridade, chega ao mercado brasileiro a solução da GlobalSUITE®, com módulos capazes de otimizar processos de risco, segurança, continuidade, privacidade e compliance, entre outros, permitindo a centralização de informações, monitoramento de objetivos e indicadores, automatização de decisões e rastreabilidade completa entre gestão, análises, planos e controles.

A novidade é resultado de uma parceria exclusiva fechada pela MarketTrends, distribuidora de alto valor agregado que reúne em seu portfólio uma ampla gama de produtos e serviços de marcas líderes globais e locais, com a espanhola GlobalSUITE Solutions, empresa presente em 35 países, com mais de 15 anos de atuação, que oferece serviços de assessoria, auditoria especializada e tecnologia nas áreas de risco, segurança, continuidade, conformidade, privacidade e auditoria.

Entre os componentes da plataforma GlobalSUITE®, a solução traz o módulo de Privacidade, que possibilita a adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ponto primordial em relação à Governança e que será passível de sanções a partir agosto deste ano. Esse módulo de Privacidade permite que as empresas registrem suas atividades de tratamento e de Avaliação de Impacto de Privacidade (PIA), otimizando o gerenciamento de todo o seu Sistema de Proteção de Dados. A partir dele, as empresas conseguem rastrear e monitorar o grau de adequação e conformidade de seus processos com os regulamentos de proteção de dados, centralizar toda a documentação e automatizar as tarefas manuais de atualização, manutenção e criação de relatórios e dashboards.

A solução GlobalSUITE® conta ainda com outros nove componentes: Segurança, Legal & Compliance, Gerenciamento de Serviços, Gerenciamento de Serviços ISO, Risco, Continuidade, Gestão de Auditoria, Proteção de Infraestruturas Críticas e GRC. Todos eles, incluindo o de Privacidade, já vêm com catálogos de cumprimentos, riscos, controles e metodologias embutidos. O cliente recebe um ambiente pronto para uso e ainda pode adaptar o software ao seu contexto com seus próprios processos e regras de negócio.

"Estamos muito orgulhosos em trazer a GlobalSUITE® para o Brasil, especialmente em um momento tão oportuno com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem o que procuramos incorporar em nosso portfólio: experiência, reconhecimento nos mercados em que atua e uma tecnologia diferenciada que proporcionará às empresas tirar a governança de um lugar secundário para uma posição de destaque. Tecnologias como a plataforma GlobalSUITE permitem que processos e pessoas sejam mais eficientes, preenchendo lacunas, garantindo conformidade, segurança e transparência para negócios longevos", afirma Virgínia Bento, diretora executiva da MarketTrends.

"Nossa aliança com a MarketTrends é um grande passo estratégico para a GlobalSUITE Solutions. O mercado brasileiro está avançando nas questões de GRC, entendendo cada vez mais a sua importância para a continuidade dos negócios e sua privacidade. A MarketTrends nos ajudará a levar nossa solução para todo o país. Juntos exerceremos um papel fundamental para que as empresas avancem em direção a um futuro sustentável", conclui Antonio Quevedo, CEO da GlobalSUITE Solutions.

Sobre a MarketTrends

A MarketTrends é uma distribuidora de alto valor agregado que reúne em seu portfólio uma ampla gama de produtos e serviços de marcas líderes globais e locais, baseada nos pilares tecnologia, processos e pessoas, desempenhando um importante papel na estratégia de empresas que buscam conformidade em seus processos para alavancar resultados. Da venda à implementação e suporte, a empresa conta com a expertise de uma equipe sênior para ajudar seus clientes a inovar suas operações, superar as barreiras de adoção e vencer em um ambiente cada vez mais complexo, dinâmico e competitivo. Para saber mais, acesse: https://www.mtrends.com.br/

Sobre a GlobalSUITE Solutions

A GlobalSUITE Solutions é uma empresa espanhola, presente em mais de 30 países, empenhada em fornecer e implementar soluções para o gerenciamento de Risco, Segurança, Continuidade, Conformidade Legal, Auditoria, Privacidade, entre outros. São mais de 15 anos de experiência oferecendo consultoria especializada e auditoria para empresas em diversos setores como Finanças, Seguros, Industrial, Transporte, Telecomunicações, Energia, Público etc. Paralelamente, a empresa desenvolveu a GlobalSUITE® há mais de 10 anos, seu software abrangente para sistemas de gerenciamento. Atualmente, fornece soluções para as empresas através das seguintes linhas de serviço: software, consultoria, auditoria, serviços avançados e gerenciados. Seu objetivo é tornar as empresas mais seguras e gerenciar sua conformidade da maneira correta. Para saber mais, acesse: https://www.globalsuitesolutions.com/

