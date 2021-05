Markus Hefter, Experte der Sportbranche, kommt zu Polygiene

STOCKHOLM, 25. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Polygiene gibt die Ernennung von Markus Hefter - erfahrener Fachmann der Sport- und Outdoor-Branche sowie von ISPO - als Commercial Director für die Region EMEA bekannt. Nach über 20 Jahren in Führungspositionen in der Live-Communication- und Veranstaltungsbranche schließt er sich nun dem Team von Polygiene an. In seiner letzten Funktion war er als Exhibition Group Director für die ISPO Munich, die weltweit größte Sportmesse, und für die OutDoor by ISPO, die größte jährliche Messe in Europa für die Outdoor-Branche, verantwortlich. Als Commercial Director für die Region EMEA kann er sein umfassendes Netzwerk und seine langjährige Erfahrung in der globalen Sport- und Outdoor-Branche einbringen. Im September wird er seine neue Position bei Polygiene antreten.

Markus Hefter dazu: "Polygiene kenne ich schon seit vielen Jahren und habe seine Erfolge und Entwicklungen stets mitverfolgt. Ich finde es beeindruckend, wie sich die Marke positioniert und weiterentwickelt hat. Zum Ausdruck gebracht wird dies durch die glaubwürdige und konsequente Ausrichtung auf das Thema Nachhaltigkeit, aber auch durch die Unternehmensentwicklung, wie z. B. den erfolgreichen Börsengang vor ein paar Jahren oder den jüngsten Zukauf von Addmaster."

"Für meinen nächsten Karriereschritt war es mir sehr wichtig, weiter mit der gesamten Sport- und Outdoor-Branche zusammenarbeiten zu können, um die guten Beziehungen aufrechtzuerhalten und um meine Erfahrung bestmöglich einbringen zu können. Ich freue mich sehr darauf, im September Teil des Polygiene-Teams zu werden. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine Menge erreichen können", fährt er fort.

"Es ist mir eine große Freude, Markus Hefter beim EMEA-Team von Polygiene begrüßen zu können. Hier verbindet uns schon seit Langem eine enge und intensive Zusammenarbeit mit hochwertigen Markenpartnern aus der Sport- und Outdoor-Branche, in der Markus Hefter in den letzten 18 Jahren aktiv tätig war. Wir freuen uns sehr darauf, diese Beziehungen gemeinsam auszubauen und zu stärken. Hierbei wollen wir uns besonders darauf ausrichten, unsere nachhaltigen Produktvorteile auf andere Bereiche wie Lifestyle, Denim und Arbeitskleidung auszuweiten", so Haymo Strubel, VP Commercial Operations EMEA von Polygiene.

Andreas Holm, Chief Commercial Officer von Polygiene, fügt abschließend an: "Ich kenne Markus Hefter schon seit vielen Jahren über das ISPO-Netzwerk und freue mich sehr darüber, dass er unser Team für die Region EMEA verstärkt - ein wichtiger Baustein für den Ausbau der globalen Organisation im Commercial-Bereich von Polygiene. Markus Hefter bringt aus seiner Zeit bei ISPO, in der er Qualitätsmarken in enger Zusammenarbeit auf dem Weg zum Erfolg begleitet hat - was wir als Ingredient Brand in ganz ähnlicher Weise erreichen möchten - eine umfassende Kompetenz und fundiertes Wissen mit. Er wird ein großer Gewinn für das Unternehmen sein."

Über Polygiene

Als weltweit führender Anbieter für Technologien für dauerhafte Frische wollen wir ändern, wie Produkte wahrgenommen werden - vom kurz- zum langlebigen Gebrauchsgut. Wir behandeln Bekleidung, Accessoires, Heimtextilien und Stoffe für dauerhafte Frische, damit weniger gewaschen werden muss und Kleider und Produkte länger halten. Über 200 Premiummarken auf der ganzen Welt haben sich für ihre Produkte für die Marke Polygiene entschieden. Mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Addmaster Holdings Limited haben wir nun die Möglichkeit, Lösungen für weiche und harte Oberflächen anzubieten. Polygiene ist an der Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden, notiert. Weitere Informationen: www.polygiene.com.

