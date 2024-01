Marlabs acquiert Onebridge

Renforce les capacités d'IA et d'analyse des données dans les sciences de la vie et les soins de santé

PISCATAWAY, N.J. et SÃO CARLOS, Brésil et BANGALORE, Inde, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Marlabs LLC, une société de solutions numériques, a annoncé qu'elle avait acquis Onebridge, basée à Indianapolis, afin d'accélérer sa croissance dans le domaine de l'IA et de l'analyse des données.

« Marlabs est ravie d'accueillir l'équipe de Onebridge au sein de la famille Marlabs et se réjouit du potentiel de la société dans le domaine de l'IA et de l'analyse des données. Nos entreprises sont très complémentaires, chacune possédant un riche héritage en matière de services technologiques, avec une forte focalisation sur les sciences de la vie et les soins de santé. Cette union permettra à nos clients de résoudre leurs problèmes de données les plus complexes grâce à un état d'esprit de conseil axé sur la conception. La plateforme analytique moderne (MAP) et le cadre d'évaluation COMPASS (Comprehensive MAP Assessment), propriétés de Onebridge, sont véritablement révolutionnaires et contribueront de manière significative à l'accélération de l'intelligence décisionnelle des clients dans leurs initiatives de transformation. Nous vivons une période passionnante », a déclaré Thomas Collins, PDG de Marlabs LLC.

Cette acquisition constitue une étape importante dans le parcours de Marlabs vers l'accélération de son expertise en matière de conseil et d'exécution dans le domaine de l'analyse des données. Onebridge présente une richesse d'expertise spécialisée dans l'analyse de données et l'IA, avec deux décennies d'expérience, en se concentrant particulièrement sur des secteurs tels que les sciences de la vie, les soins de santé et l'administration.

Paul Rothwell, PDG de Onebridge, a ajouté : « En tant qu'entreprise née en Inde et passionnée par l'analyse de données et l'IA, Onebridge est ravie de rejoindre Marlabs. Ce partenariat est plus qu'une simple croissance, c'est le reflet de valeurs et d'une culture communes. Il témoigne du dévouement de notre équipe et prouve qu'une entreprise technologique du Midwest peut faire une percée à l'échelle mondiale. Nous sommes impatients d'apporter notre expertise sur une scène plus large et d'innover aux côtés d'un partenaire qui reflète notre engagement en faveur de l'excellence. Ce projet avec Marlabs représente une étape charnière qui nous permettra de mieux servir nos clients dans le monde en évolution rapide des données et de l'IA, en apportant des solutions innovantes à l'avant-garde. »

Marlabs a souligné que cette acquisition fait partie de sa stratégie d'expansion mondiale. Onebridge a été choisie en raison de son alignement culturel et de l'importance qu'elle accorde aux personnes, de ses antécédents en matière d'excellence technologique dans le développement d'une solide pratique de conseil en matière de données et d'IA, et de sa forte présence dans les secteurs des sciences de la vie et des soins de santé.

Marlabs a accéléré sa croissance ces dernières années, après avoir acquis la société brésilienne de logiciels, de données et d'analyses Monitora Soluções Tecnológicas en mai 2023. L'acquisition de Onebridge devrait permettre à l'entreprise, qui sert des clients internationaux dans les domaines des sciences de la vie et des soins de santé, d'explorer des opportunités dans d'autres secteurs verticaux tels que la fabrication, la vente au détail, les télécommunications, les médias et les services financiers. Cette expansion s'appuie sur nos capacités approfondies en matière de données pour accélérer les résultats des entreprises.

À propos de Marlabs :

Marlabs aide les grandes entreprises du monde entier à améliorer leurs opérations, à garder les clients au plus près, à transformer les données en décisions, à réduire les risques du cyberespace, à renforcer les systèmes existants et à saisir les nouvelles occasions et les revenus générés par le numérique. Marlabs dispose d'une main-d'œuvre mondiale qui comprend des spécialistes très expérimentés en matière de technologie, de plateforme et d'industrie, issus des plus grandes universités techniques du monde. La société fournit une stratégie et des services de conseils axés sur le numérique, l'incubation rapide de solutions et l'ingénierie de solutions numériques agiles. Marlabs a son siège social au New Jersey et possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, au Brésil et en Inde.

À propos de Onebridge :

Onebridge est une société de conseil en données à cycle de vie complet, basée à Indianapolis, qui dessert depuis 2005 certaines des plus grandes entités américaines dans les domaines de la santé, des sciences de la vie, de la fabrication, des services financiers et de l'administration. Entièrement détenue et gérée par ses employés, Onebridge figure parmi les « meilleures entreprises où travailler » d'Indianapolis depuis 2015. L'entreprise constitue également le partenaire privilégié pour la stratégie, l'exécution et l'habilitation (SEE) dans les domaines de la gestion stratégique des données, de l'intégration et de l'architecture, de la veille stratégique (BI) et de l'analyse, ainsi que du développement d'applications d'entreprise.