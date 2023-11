Marlabs annonce Thomas Collins comme nouveau PDG

Thomas Collins, ancien directeur d'exploitation d'Accion Labs et ancien dirigeant de GlobalLogic, prend ses fonctions

PISCATAWAY, N.J. et SÃO CARLOS, Brésil et BANGALORE, Inde, 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Marlabs Innovation LLC., la société mondiale de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui l'intronisation de Thomas Collins en tant que nouveau PDG. Il compte 28 ans d'expérience dans divers postes de direction au sein d'entreprises mondiales. Avant Marlabs, Collins était directeur d'exploitation chez Accion Labs et a travaillé avec succès chez Accenture, Siemens, Atos et GlobalLogic. Il est également co-fondateur d'AppliLog, une société de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et d'experts clients, une société de conseil en développement commercial. Siby Vadakekkara, cofondateur de l'entreprise et PDG actuel, assumera le rôle de président.

La nomination de Collins intervient après une recherche exhaustive pour recruter un leader exceptionnel qui reflète les valeurs culturelles de Marlabs. Siby a déclaré : « Je félicite Tom pour son nouveau poste. Tout au long de sa carrière, il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de stratégies de mise sur le marché, l'obtention de clients de renom et la transformation d'équipes en organisations à forte croissance. Je suis convaincu que l'expérience de Tom en matière de développement d'entreprises d'ingénierie numérique et l'aide qu'il a apportée aux clients pour stimuler les initiatives de transformation accéléreront nos ambitions de croissance tout en offrant une valeur ajoutée convaincante à nos clients. »

Reconnu dans l'industrie pour son leadership stratégique, sa communication, sa négociation et ses compétences interpersonnelles, Collins est titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l'Université Ludwig-Maximilians de Munich.

« C'est un honneur et une grande responsabilité de diriger Marlabs, a déclaré Collins. J'ai été attiré par la clientèle exceptionnelle de Marlabs et sa réputation d'accélérer les transformations numériques des entreprises. Je tiens à remercier tout particulièrement Siby et Matt Kinsey, associé directeur de BV Investment Partners, l'investisseur de Marlab, de m'avoir fait confiance pour assumer ce rôle », a déclaré Collins à propos de sa nomination.

Marlabs a connu une croissance accélérée depuis son partenariat avec BV Investment Partners, continuant à fournir des services à haute valeur ajoutée et à fort impact aux clients des secteurs pharmaceutiques et des sciences de la vie, de la fabrication et du commerce de détail ainsi que des secteurs bancaires et de l'assurance. Il a acquis Extentor Tquila en 2015 pour renforcer ses capacités de plateforme Salesforce et a annoncé plus tôt cette année son expansion en Amérique latine avec l'acquisition de la société brésilienne Monitora Soluções Tecnológicas, ce qui lui permet d'accéder à de nouveaux marchés pour sa croissance, d'offrir des capacités de proximité à ses clients tout en approfondissant ses capacités technologiques.

Marlabs aide les grandes entreprises mondiales à améliorer leurs opérations, à garder les clients au plus près, à transformer les données en décisions, à réduire les risques du cyberespace, à renforcer les systèmes existants et à saisir les nouvelles occasions et les revenus générés par le numérique. Marlabs dispose d'une main-d'œuvre mondiale qui comprend des spécialistes très expérimentés en matière de technologie, de plateforme et d'industrie, issus des plus grandes universités techniques du monde. La société fournit une stratégie et des services de conseils axés sur le numérique, l'incubation rapide de solutions et l'ingénierie de solutions numériques agiles. Marlabs a son siège social au New Jersey et possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, au Brésil et en Inde.

