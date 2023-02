Marlabs: líder na categoria de Engenharia de Dados e IA da Zinnov 2022 entre provedores de serviços pequenos e médios

BANGALORE, Índia, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Marlabs LLC, uma empresa líder em soluções digitais, foi posicionada como "Líder" na categoria de Engenharia de Dados e IA nas classificações Zinnov Zones 2022 para EPD entre provedores de serviços pequenos e médios. O relatório também reconhece a Marlabs como uma participante "estabelecida e de nicho" na categoria geral de Engenharia de Dados e IA.

O reconhecimento da Marlabs por meio das classificações Zinnov Zones 2022 se baseia em sua especialização de domínio, maturidade de serviço, inovação, disseminação de clientes e escalabilidade. Cerca de 50 provedores globais de serviços de EP&D em vários setores verticais, microverticais e localidades geográficas foram avaliados para o reconhecimento. O relatório Zinnov Zones é uma referência fundamental do setor para provedores globais de serviços de tecnologia e é uma fonte confiável para usuários empresariais que buscam uma compreensão mais abrangente do ecossistema de provedores de serviços.

A edição de 2022 das classificações Zones marca o terceiro ano em que a Marlabs conquista um lugar nas classificações de serviços de EP&D no quadrante de líderes de dados e IA.

O reconhecimento pelaZinnov reafirma o comprometimento da Marlabs com a oferta de produtos e serviços inteligentes, combinando inovações em Dados e IA de primeira linha, P&D e experiência digital do cliente para clientes em diversos setores.

"O foco acentuado da Marlabs na construção de recursos inteligentes do setor a ajudou a ancorar sua posição de liderança na Zinnov Zones 2022, tanto em serviços de dados quanto em IA. Com presença de clientes em diversas verticais de alto crescimento e um forte banco de talentos global, a Marlabs está bem posicionada para crescer rapidamente", disse Bhargava Ramadas, vice-presidente de engenharia de dados da Marlabs.

Sidhant Rastogi, sócio-gerente e diretor global da Zinnov, compartilhou: "A proeza da Marlabs em verticais como telessaúde e telecomunicações tem ajudado a fechar negócios com sucesso. As recentes parcerias e planos de expansão da empresa para apoiar suas principais competências em soluções de engenharia digital os ajudaram a acelerar sua trajetória de crescimento no âmbito da engenharia digital. Isso, juntamente com seu forte foco em Dados e IA e Experience Engineering, permitiu que a Marlabs aprimorasse seus recursos com foco vertical e criasse uma combinação vencedora que a ajudou a fortalecer sua posição nas classificações Zones em EPD de 2022 da Zinnov."

Sobre a Marlabs

A Marlabs é uma empresa de serviços digitais com especialização em serviços de automação inteligente, ajudando empresas líderes em todo o mundo a tornar as operações mais elegantes, manter os clientes mais próximos, transformar dados em decisões, reduzir o risco do ciberespaço, impulsionar sistemas legados e capturar novas oportunidades e soluções digitais. receitas. Ela fornece estratégia digital e serviços de consultoria, incubação e desenvolvimento de protótipos de solução rápida e engenharia ágil de soluções digitais. A Marlabs está sediada em Nova Jersey, com escritórios nos Estados Unidos, Alemanha e Índia.

Sobre a Zinnov

Fundada em 2002, a Zinnov é uma empresa global de consultoria em gestão e consultoria estratégica com presença em Nova York, Santa Clara, Seattle, Houston, Bangalore, Gurgaon, Paris e Pune. Com uma equipe de consultores experientes, especialistas no assunto e profissionais de pesquisa, a Zinnov fez parceria com empresas globais, empresas da Fortune 2000, integradores de sistemas globais e empresas de capital privado em suas jornadas de criação de valor para desenvolver insights acionáveis - em receita, talento, inovação, escala e otimização. Para mais informações, acesse Zinnov

Contato para a imprensa

[email protected]

