Marlin Equity Partners zasilają drugi fundusz europejski kwotą 675 mln EUR

LOS ANGELES i LONDYN, 7 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- Marlin Equity Partners, wiodąca światowa firma inwestycyjna, ma przyjemność ogłosić ostateczne zamknięcie Marlin Heritage Europe II, L.P. („Heritage Europe II" lub „Fundusz") kwotą 675 mln EUR zobowiązań kapitałowych, ponaddwukrotnie wyższą niż w przypadku poprzedniego funduszu. Fundusz z powodzeniem osiągnął założony cel dzięki silnemu wsparciu aktualnych partnerów i zainteresowaniu nowych, globalnych inwestorów.

Heritage Europe II to kontynuacja strategii inwestycyjnej stosowanej przez Marlin od ponad 15 lat, również w przypadku poprzedniego funduszu Marlin Heritage Europe, L.P. Fundusz będzie działał w oparciu o identyczną filozofię i podejście ukierunkowane na proces, które stosowano w odniesieniu do poprzednich funduszy Marlin i ukierunkowywał inwestycje na spółki średniego segmentu rynkowego, głównie z Europy, w której firma prowadzi aktywną działalność od 2006 r., a jej londyńską siedzibę formalnie założono w 2012 r. Zgodnie z dawnym obszarem zainteresowania spółki Marlin, fundusz Heritage Europe II będzie dążył do inwestowania w spółki zrównoważone o wysokim potencjale, które mogą skorzystać na bogatym doświadczeniu firmy w zakresie przyspieszania rozwoju i rozwijania zakresu działalności przedsiębiorstw, a także znacznych zasobach operacyjnych. Fundusz będzie się nadal skupiał na branżach, w których spółka Marlin ma duże doświadczenie, w tym związanych z oprogramowaniem, technologią, opieką zdrowotną oraz usługami dla biznesu i finansowymi, wspomaganymi nowoczesnymi technologiami.

„Nasza zdolność do skutecznego, ponaddwukrotnego zwiększenia kwoty kapitału wygenerowanego przez poprzedni fundusz potwierdza naszą pozycję i opinię firmy wiodącej w regionie oraz partnera o wartości dodanej - powiedział David McGovern, założyciel, prezes i dyrektor wykonawczy spółki Marlin. - Jesteśmy wdzięczni naszym aktualnym inwestorom i najnowszym partnerom za udzielone wsparcie i oczekujemy dalszej realizacji naszej strategii inwestycyjnej ukierunkowanej na działalność, która pomoże spółkom zbudować wartość długoterminową, a naszym parterom uzyskać pomyślne wyniki".

Peter Spasov, dyrektor zarządzający Marlin dodał: „Nasz sukces w Europie to wynik naszego dogłębnego rozeznania w branżach docelowych przekładające się na doświadczenie inwestycyjnej w regionie, stabilną, ogólnoświatową infrastrukturę i oparte na współpracy podejście do kontaktów z zarządami, które wpływają na inicjatywy ukierunkowane na wzrost i zwiększanie wartości. Cieszymy się, że możemy nadal kapitalizować szybką transformację cyfrową zachodzącą dziś w przedsiębiorstwach i branżach, a ponadto jesteśmy głęboko przekonani, że dysponujemy wyjątkową pozycją pozwalającą nam na wspomaganie spółek w szybszym rozwijaniu ich modeli biznesowych na trwającej fali digitalizacji".

Od 2005 r., spółka Marlin zamknęła 9 prywatnych funduszy kapitałowych i sfinalizowała ponad 180 nabyć, zarządza również kapitałem w kwocie przekraczającej 7,6 mld USD. Zamknięcie funduszu Heritage Europe II kończy okres intensywnej działalności inwestycyjnej firmy. Od początku 2020 r., w szczycie globalnej pandemii, spółka Marlin nabyła 26 spółek i sfinalizowała 8 wyjść.

Podczas tworzenia funduszu Heritage Europe II, funkcję radców prawnych pełnili: Sarah Roberts, Katie St. Peters, Karin Orsic i Bruce Ettelson z Kirkland & Ellis LLP, a Credit Suisse Securities (USA), LLC wyłącznego, prywatnego doradcy i gwaranta inwestycyjnego.

Marlin Equity Partners jest globalną firmą inwestycyjną zarządzającą kapitałem o wartości ponad 7,6 miliarda dolarów. Firma skupia się na zapewnianiu partnerom korporacyjnym, udziałowcom i innym interesariuszom dopasowanych rozwiązań, które odpowiadają ich potrzebom biznesowym i w zakresie płynności. Firma Marlin inwestuje w przedsiębiorstwa w wielu branżach, w których baza kapitałowa, relacje branżowe oraz rozbudowana sieć zasobów operacyjnych firmy mogą przyczynić się do poprawy perspektyw przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich wartości. Od daty powstania firma Marlin z powodzeniem przeprowadziła ponad 180 nabyć, wykorzystując fundusze i powiązane przedsiębiorstwa. Siedziba firmy znajduje się w Los Angeles w stanie Kalifornia, a dodatkowe biuro mieści się w Londynie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.marlinequity.com.

