Marlo Thomas, Jennifer Aniston, Luis Fonsi, Yara Shahidi, Michael Strahan y Sofia Vergara regresan esta temporada navideña para celebrar la campaña anual Thanks and Giving de St. Jude junto a reconocidas marcas

Las tiendas participantes ofrecerán a los consumidores más opciones en línea y en sus establecimientos para apoyar a los niños con cáncer y otras enfermedades que amenazan la vida

MEMPHIS, Tennessee, 20 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ahora que la temporada de compras navideñas está a la vuelta de la esquina, docenas de marcas populares están brindando a sus empleados y clientes maneras sencillas de apoyar a los niños y las familias de St. Jude Children's Research Hospital® durante la campaña anual Thanks and Giving® de St. Jude.

Luis Fonsi, Yara Shahidi, Jennifer Aniston, Michael Strahan y Sofia Vergara se unirán a la Directora de Relaciones Nacionales de St. Jude, Marlo Thomas, para contagiar el espíritu navideño durante la campaña y convocar a los consumidores de todo el país a apoyar a St. Jude mientras hacen sus compras, donando en las tiendas o en línea.

"Se requiere de muchas personas – los empleados de nuestras marcas patrocinadoras, sus clientes y nuestras celebridades amigas que ayudan a generar conciencia y obtener apoyo vital para nuestra misión – para garantizar que nuestra labor en St. Jude no se detenga hasta que ningún niño muera de cáncer, sin importar dónde vivan", dijo Thomas. "Es realmente increíble ver la inmensa bondad y la gran generosidad que las personas les demuestran a nuestras queridas familias de St. Jude. Me conmueve la pasión y dedicación que vive en el compromiso de nuestros generosos donantes".

Gracias al compromiso de nuestros donantes, las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir.

"El cáncer es un problema mundial de años y varios miles de millones de dólares que requiere de la unión de millones de personas alrededor del mundo para lograr avances significativos en la lucha contra el cáncer pediátrico", señaló Richard C. Shadyac Jr., Presidente y Director Ejecutivo de ALSAC, la organización de concientización y recaudación de fondos de St. Jude Children's Research Hospital. "La campaña Thanks and Giving de St. Jude ofrece una manera práctica y genuina de unir a todas las personas en torno a una misión que salva vidas y que tendrá un impacto en generaciones futuras, porque los fondos generados apoyarán el plan estratégico de $11,500 millones lanzado por St. Jude Children's Research Hospital para los próximos 6 años con el objetivo de acelerar la investigación y el tratamiento de los niños en todo el mundo".

Para Jennifer Aniston, una querida amiga de St. Jude desde hace mucho tiempo, la temporada navideña se ha convertido en sinónimo de esta campaña.

"La campaña Thanks and Giving de St. Jude nos brinda la oportunidad de ayudar, y es una tradición que siempre me enorgullece apoyar", afirmó Aniston. "Este año, me siento especialmente inspirada por la firme determinación de St. Jude Children's Research Hospital, que se mantiene enfocado en garantizar que los niños de todas partes reciban los mejores y más avanzados tratamientos, y esto es posible gracias a la generosidad de los numerosos donantes de todo el país. Juntos, podemos seguir dando esperanza a los niños y las familias de St. Jude".

Leslie's Pool Supplies se suma a la campaña de este año uniéndose a marcas como Best Buy, Domino's, Chili's, HomeGoods, AutoZone, Williams Sonoma y Kay Jewelers, entre muchas otras, que año tras año regresan para continuar ampliando sus contribuciones a St. Jude Children's Research Hospital.

"Estamos orgullosos de nuestra asociación con St. Jude y nos sentimos honrados de seguir contribuyendo a su labor de salvar vidas", dijo Ray Sliva, Presidente de Operaciones Comerciales de Best Buy. "Es inspirador ver cómo nuestros empleados y clientes se unen año tras año para hacer una diferencia en nuestra comunidad y lograr un impacto en la vida de tantos niños y familias".

Visite stjude.org/thanksandgiving para conocer cuáles son las compañías que participan en la campaña Thanks and Giving de St. Jude y apoyar a St. Jude Children's Research Hospital esta temporada navideña.

Citas de otras celebridades amigas

Luis Fonsi: "A través de la campaña Thanks and Giving de St. Jude puedo ofrecer mi voz para motivar a personas alrededor del mundo a que apoyen a St. Jude Children's Research Hospital y su labor de salvar vidas. En St. Jude, las familias pueden tener la tranquilidad de saber que no tienen que preocuparse por el peso financiero que conlleva el tratamiento médico que brindamos, porque las familias nunca reciben una factura de St. Jude por nada. Les pido a todos que apoyen a St. Jude durante esta temporada navideña y durante todo el año. Al cuidarnos los unos a los otros, podemos seguir haciendo una gran diferencia para futuras generaciones".

Michael Strahan: "St. Jude ocupa un lugar especial en mi corazón por las increíbles familias que he conocido a lo largo de los años y por su misión de salvar vidas. Lograr avances contra el cáncer infantil a través de la investigación y los tratamientos es un esfuerzo que requiere de muchos años y del apoyo de millones de amigos y donantes que se unen para lograr un impacto. Estoy orgulloso de apoyar a St. Jude y espero que todos se unan a mí esta temporada navideña para que juntos podamos ayudar a curar el cáncer infantil".

Sofia Vergara: "La investigación y los tratamientos que se llevan a cabo en St. Jude Children's Research Hospital tienen un inmenso impacto en los niños alrededor del mundo que se enfrentan al cáncer y otras enfermedades terminales. Y la labor que hace St. Jude sólo es posible gracias a la continua generosidad y el fiel apoyo de cada uno de nosotros. Es un honor para mí formar parte de la campaña Thanks and Giving de St. Jude por décimo año consecutivo. Ayúdame a hacer una diferencia en la vida de estos niños".

Yara Shahidi: "Estoy muy contenta de seguir formando parte de la campaña Thanks and Giving de St. Jude, que nos brinda la increíble oportunidad de lograr un impacto en nuestras generaciones futuras. St. Jude Children's Research Hospital no sólo se dedica a brindar la mejor atención posible para los niños que luchan contra el cáncer y otras enfermedades pediátricas, sino que además hace lo posible por mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias. Esta temporada navideña, ayudemos a St. Jude a continuar su labor de salvar vidas".

Acerca de St. Jude Children's Research Hospital®

St. Jude Children's Research Hospital lidera los esfuerzos a nivel mundial para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades pediátricas que amenazan la vida. Nuestro propósito es claro: descubrir las curas que salvan a los niños. St. Jude es el único Centro Integral de Cáncer designado por el Instituto Nacional del Cáncer dedicado exclusivamente a los niños. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a más de un 80% desde su fundación hace más de 50 años. St. Jude no descansará hasta que ningún niño muera de cáncer. Los descubrimientos desarrollados en St. Jude son compartidos libremente, y de esta forma cada niño salvado en St. Jude significa que médicos y científicos alrededor del mundo pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque creemos que la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Únase a la misión de St. Jude visitando stjude.org, dándole 'me gusta' a St. Jude en Facebook, siguiendo a St. Jude en Twitter, Instagram yTikTok, y suscribiéndose a su canal de YouTube.

