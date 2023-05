Marlow Ingredients og Tempty Foods løfter sløret for verdens første samarbejde med henblik på anvendelse af mykoprotein fra Marlow

LEEDS, England, 23. maj 2023 /PRNewswire/ -- Britiske Marlow Ingredients (en nyoprettet division i Marlow Foods), der ejer det markedsledende brand Quorn®, har indgået et banebrydende partnerskab med den innovative fødevarestartup Tempty Foods - en virksomhed som er startet på Danmarks Tekniske Universitet .

Marlow Ingredients and Tempty Foods unveil world first collaboration for use of Marlow Mycoprotein

Partnerskabet betyder, at Tempty Foods, den første danske virksomhed, der lancerer produkter baseret på mykoprotein, bliver den første producent udover Marlow Foods til at bruge mykoprotein fra Marlow, superproteinet, som allerede anvendes i flere end 100 alternativer til kød under varemærket Quorn.

"Vi har signaleret vores vilje til at gøre det muligt for andre ligesindede producenter at anvende mykoprotein fra Marlow i vores bestræbelser på at få mennesker i hele verden til at spise mere bæredygtigt og gøre sit for at tackle klimaforandringerne," siger Marlow Ingredients' Tom Lindley, der er strategi- og marketingchef hos Marlow Ingredients.

"Vi er meget glade for, at Tempty Foods er den første af, hvad vi tror bliver mange producenter af fødevarer og drikkevarer, der anerkender det store potentiale i vores mykoprotein og dets mange fordele i forhold til bæredygtighed og ernæring."

Martina Lokajova, CEO for og medgrundlægger af Tempty Foods, tilføjer: "Introduktionen af mykoprotein fra Marlow i vores fødevarer giver os en fordel, både når det gælder bæredygtighed og konkurrencesituation. Det gør os også i stand til at fortsætte med at skabe næstegenerations alternativer, der fokuserer på de grundlæggende værdier smag og ernæring, snarere end at imitere kød."

Tempty Foods-brandet er allerede blevet lanceret i den danske foodservicebranche, så køkkenchefer kan skabe lækre, bæredygtige måltider. Samarbejdet med Marlow Ingredients hjælper Tempty Foods med at sætte fart i væksten og ekspandere til nye kanaler og markeder.

Samarbejdet mellem Marlow Ingredients og Tempty Foods følger efter en meddelelse i april i år, om at Marlow gør mykoprotein tilgængeligt for andre producenter af fødevarer og drikkevarer via den nyoprettede division. Trækket er en del af Marlow Foods mission om at opnå et positivt nettoresultat per 2030 og samme år levere 8 milliarder portioner mykoprotein - en for hver person på vores planet.

Fakta om fremtidens mad: Mykoprotein

Marlows mykoprotein har helt naturligt et højt proteinindhold. Det indeholder alle ni essentielle aminosyrer, har et lavt indhold af mættet fedt og indeholder en række vitaminer og mineraler.

Marlow Ingredients: Lær mere om fordelene med Marlow Ingredients' mykoprotein: www.marlowingredients.com .

1. Quorn's Footprint Comparison Report (The Carbon Trust, 2022) er nu tilgængelig på https://www.quorn.co.uk/assets/files/content/Carbon-Trust-Comparison-Report-2022.pdf .

