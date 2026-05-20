Mars invierte 190 millones de libras esterlinas en una histórica fábrica de chocolate del Reino Unido

Mars refuerza su compromiso con la fabricación europea con una inversión de 190 millones de libras esterlinas en una histórica fábrica de chocolate del Reino Unido

Mars, Incorporated reafirma su compromiso con Europa, consolidando su plan de invertir 1.000 millones de euros en la UE con una nueva inversión de 190 millones de libras esterlinas en su histórica fábrica de Slough.

Esta inversión amplía la fabricación avanzada, las capacidades digitales y la capacitación de la plantilla, transformando la planta en un centro de producción de última generación.

La fábrica de Slough produce marcas emblemáticas como MARS®, Galaxy® y SNICKERS® para el Reino Unido y exporta a mercados europeos, incluyendo Irlanda y los Países Bajos.

BRUSELAS, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Mars, Incorporated, la empresa familiar propietaria de marcas como M&M's®, Ben's Original™, EXTRA®, SNICKERS®, PEDIGREE® y WHISKAS®, reiteró hoy su compromiso con la inversión sostenida y la innovación en Europa. Esto se produce tras el anuncio de la compañía en septiembre de 2025 de invertir 1.000 millones de euros en toda la UE, siendo el ejemplo más reciente una importante inversión de 190 millones de libras esterlinas entre 2023 y 2028 para transformar su histórica fábrica de Slough en un centro de producción de última generación.

La fábrica de Slough, cuna de la emblemática barra Mars en 1932, es un centro neurálgico en la red europea de la compañía. Además de abastecer el mercado británico, la fábrica es un importante exportador a la UE. Tan solo en 2025, exportó más de 2,7 millones de kilogramos de chocolate a Irlanda y más de 12,3 millones de kilogramos a los Países Bajos, lo que demuestra la interconexión de las operaciones europeas de Mars.

La inversión de 190 millones de libras permitirá incorporar capacidades de fabricación de vanguardia, combinando robótica e inteligencia artificial con maquinaria modernizada, así como sistemas de refrigeración avanzados y servicios públicos de bajo consumo energético para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de la planta. Mars implementará la tecnología de gemelos digitales en la fábrica de Slough, utilizando datos basados en IA para optimizar la producción, garantizar la uniformidad y reducir los residuos. La inversión también impulsará la capacitación de la plantilla, creando nuevas vías de acceso a puestos de ingeniería avanzada, automatización y fabricación basada en datos, y asegurando que los empleados cuenten con las habilidades necesarias para el futuro de la industria manufacturera.

Adam Grant, director general de Mars Snacking UKI, declaró: «Esta inversión refleja nuestra confianza en el Reino Unido como centro neurálgico para la fabricación y la innovación. Con una visión a largo plazo, nos aseguramos de que nuestras operaciones sigan siendo de primera clase, competitivas y preparadas para el futuro».

«Nuestra fábrica de Slough está profundamente arraigada en nuestra tradición, y como empresa familiar de la que nos sentimos orgullosos, estamos comprometidos a invertir en un futuro que genere un impacto positivo y duradero en las comunidades donde operamos».

El secretario de Comercio e Industria del Reino Unido, Peter Kyle, comentó: «Esta inversión de 190 millones de libras esterlinas por parte de Mars es una clara muestra de confianza en el Reino Unido como lugar para fabricar e innovar. Durante casi un siglo, la fábrica de Slough ha producido algunas de las marcas más apreciadas del mundo, y esta inversión demuestra que las empresas globales siguen apoyando el talento, la mano de obra y la industria británicas».

Esta reciente inversión en el Reino Unido forma parte de la estrategia más amplia de Mars, Incorporated para fortalecer su presencia en el sector manufacturero y de la innovación en toda Europa. Con más de 90 años de trayectoria en Europa, Mars opera 24 fábricas en 10 países de la UE, donde emplea a 25.700 personas y exporta a más de 100 mercados, lo que convierte a la región en un pilar fundamental de su éxito global.

Otros mercados europeos también están experimentando una inversión continua.

En Francia , Mars ha invertido cerca de 500 millones de euros en los últimos cinco años en sus ocho fábricas para modernizar la producción y acelerar la transición medioambiental. Esto incluye la renovación de una línea de producción de helados en Steinbourg —donde se encuentra la única fábrica de helados de Mars en Europa— y la ampliación del centro de excelencia de M&M's en Haguenau, la mayor fábrica de M&M's de Europa. Ambas plantas exportan más del 70 % de su producción.

, Mars ha invertido cerca de 500 millones de euros en los últimos cinco años en sus ocho fábricas para modernizar la producción y acelerar la transición medioambiental. Esto incluye la renovación de una línea de producción de helados en Steinbourg —donde se encuentra la única fábrica de helados de Mars en Europa— y la ampliación del centro de excelencia de M&M's en Haguenau, la mayor fábrica de M&M's de Europa. Ambas plantas exportan más del 70 % de su producción. En los Países Bajos , Mars continúa invirtiendo entre 28 y 30 millones de euros anuales en su fábrica de Veghel. En 2026, esta inversión incluye 18 millones de euros en una nueva planta de leche y 16 millones de euros en nuevas máquinas de conchado, lo que refuerza aún más el papel de la planta como centro clave de producción de chocolate en Europa.

, Mars continúa invirtiendo entre 28 y 30 millones de euros anuales en su fábrica de Veghel. En 2026, esta inversión incluye 18 millones de euros en una nueva planta de leche y 16 millones de euros en nuevas máquinas de conchado, lo que refuerza aún más el papel de la planta como centro clave de producción de chocolate en Europa. En Polonia, Mars está invirtiendo aproximadamente 250 millones de euros entre 2023 y 2027 en su fábrica de chocolate de Janaszówek. Esta inversión permitirá la introducción de sistemas de automatización de última generación y aumentará la capacidad de la planta en un 63 %, posicionando a la fábrica como un motor fundamental de las ambiciones de crecimiento de Mars en la región.

A nivel global, la estrategia de fabricación a largo plazo de Mars, Incorporated se centra en el desarrollo de capacidades de producción modernas, resilientes e innovadoras. Esto incluye el plan previamente anunciado de invertir 1.000 millones de euros en la UE y otros 2.000 millones de dólares en fabricación en EE. UU. hasta 2026. Esta estrategia se ve reforzada por la reciente adquisición de Kellanova por parte de Mars, Incorporated, que une dos carteras emblemáticas para acelerar el crecimiento y la innovación en su negocio de snacks.

Notas a los redactores

Esta inversión forma parte del compromiso más amplio de Mars, Incorporated para fortalecer su producción en el Reino Unido, su presencia en el ámbito de la innovación y su red de 10.000 empleados. Esto incluye, en 2023, una importante inversión de 350 millones de libras esterlinas en el DHL Gateway de Londres, que reducirá en más de un millón de millas anuales el tráfico en las carreteras del Reino Unido, y la transformación de su centro de investigación y desarrollo de Birstall, donde Mars invirtió 1,2 millones de libras esterlinas en el vanguardista Centro de Innovación de la planta, que respalda el desarrollo de productos líderes para el cuidado de mascotas como PEDIGREE® Dentastix™ y JUMBONE™.

A nivel global, la estrategia de fabricación a largo plazo de Mars, Incorporated se centra en el desarrollo de capacidades de producción modernas, resilientes e innovadoras. Esto incluye planes para invertir 1.000 millones de euros en la UE y otros 2.000 millones de dólares en fabricación en EE. UU. hasta 2026. Esta estrategia se ve reforzada por la reciente adquisición de Kellanova por parte de Mars, Incorporated, que une dos carteras emblemáticas para acelerar el crecimiento y la innovación en su negocio de snacks.

ACERCA DE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated se guía por la convicción de que el mundo que deseamos para el mañana comienza con nuestra forma de hacer negocios hoy. Como empresa familiar con ingresos superiores a los 65.000 millones de dólares, nuestra diversa y creciente cartera de productos líderes para el cuidado de mascotas y servicios veterinarios brinda apoyo a mascotas en todo el mundo, y nuestros productos de alta calidad para snacks y alimentos deleitan a millones de personas cada día. Producimos algunas de las marcas más queridas del mundo, como ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M'S®, SNICKERS®, Pringles®, Cheez-It® y BEN'S ORIGINAL™. Nuestras redes internacionales de hospitales veterinarios, como BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ y ANICURA™, abarcan la atención veterinaria preventiva, general, especializada y de emergencia, y nuestra división global de diagnóstico veterinario ANTECH® ofrece capacidades innovadoras en el diagnóstico de mascotas. Los cinco principios de Mars —Calidad, Responsabilidad, Mutualidad, Eficiencia y Libertad— inspiran a nuestros más de 170.000 empleados a actuar cada día para ayudar a crear un mundo mejor para las personas, las mascotas y el planeta.

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