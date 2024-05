MARS KÜNDIGT PARTNERSCHAFT MIT TRIPADVISOR AN, UM HALTERNVON HAUSTIEREN BESSERE REISEERFAHRUNGEN ZU ERMÖGLICHEN

Markteinführung im Rahmen der Marke CESAR ® Canine Cuisine von Mars mit dem Ziel, die Welt hundefreundlicher zu machen

Die neue Drehscheibe für Haustierreisen wird Haltern von Haustieren mit lokalen Abenteuern in Verbindung bringen und Unternehmen unterstützen, die sie aufnehmen möchten

Angesichts der Tatsache, dass 33 % der Halter von Haustieren ihre Reisepläne wegen ihrer Haustiere ändern, will die Partnerschaft die wichtigsten Probleme beim Reisen mit unseren geliebten Begleitern lösen [1]

Die Partnerschaft wird durch die Einführung der neuen Travelers' Choice-Award-Kategorie „Pet-Friendly Hotel" von Tripadvisor im Jahr 2024 gefeiert

LONDON, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Mars Incorporated, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Süßwaren, Snacks, Lebensmittel und Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen und Hersteller einiger der beliebtesten Marken der Welt, hat heute eine Partnerschaft mit Tripadvisor*, der weltweit größten Reiseberatungsplattform, bekannt gegeben, die zunächst auf dem US-amerikanischen Markt beginnt und eine zukünftige globale Expansion vorsieht. Über ein neues digitales Drehkreuz mit Co-Branding werden Verbraucher von haustierfreundlichen Gemeinschaften auf der Tripadvisor-Plattform inspiriert und mit ihnen in Verbindung gebracht, während Unternehmen ermutigt werden, die kulturellen, sozialen und finanziellen Vorteile einer haustierfreundlichen Haltung zu erkennen. Obwohl 73 % der US-amerikanischen Tripadvisor-Nutzer Haustiere besitzen[2], sind derzeit weniger als 1 %[3] der US-Restaurants auf Tripadvisor als haustierfreundlich gelistet, was einen enormen Bedarf an mehr haustierfreundlichen Geschäften zeigt.

Die Zusammenarbeit fördert das breitere Ziel von Mars Petcare: A BETTER WORLD FOR PETS™ (eine bessere Welt für Haustiere) und das Engagement der Marke CESAR®, die Welt hundefreundlicher zu machen, indem sie das Reisen mit Haustieren auf jeder Etappe der Reise verbessert. Es ist das Ergebnis einer bedeutenden Investition von Mars, um die digitale Transformation des Geschäftsbereichs Heimtiernahrung zu beschleunigen und die Bedürfnisse der zunehmend „immer vernetzten" Halter von Haustieren zu erfüllen.

„Wir bei Mars sind bestrebt, das digitalste Unternehmen zu werden, das sich auf die Bedürfnisse von Tierhaltern konzentriert. Das bedeutet, dass wir mit Innovatoren wie Tripadvisor zusammenarbeiten, um die Erfahrungen von Tierhaltern zu verändern", sagt Natalia Ball, Globale Leiterin für Wachstum von Mars Pet Nutrition. „Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für die Unterstützung von Tierhaltergemeinschaften, indem wir unser unübertroffenes Fachwissen, unsere Kenntnisse und unsere Beziehungen zu über 400 Millionen Haustieren und ihren Tierhaltern nutzen, die jedes Jahr unsere Produkte kaufen."

Die Zukunft des haustierfreundlichen Reisens gestalten

Reisen ist nach wie vor ein viel recherchiertes Thema für die heutigen Haustierbesitzer – in den USA wird „pet travel" (Reisen mit Haustieren) jährlich über 19 Millionen Mal bei Google gesucht[4], und dennoch ist es einer der größten Schmerzpunkte. Dieselben Daten ergaben, dass Halter von Haustieren nur alle paar Jahre oder seltener wegen ihrer Tiere in den Urlaub fahren und dass 33 % der Halter von Haustieren ihre Reisepläne geändert haben, weil sie Schwierigkeiten hatten, mit ihren Tieren zu reisen. Darüber hinaus sind von den 746.000 US-Restaurants auf Tripadvisor nur 5.000 – also weniger als 1 % – als haustierfreundlich gelistet.

Die Partnerschaft soll dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, indem sie die digitale Technologie nutzt, um Verbraucher mit haustierfreundlichen Angeboten in Verbindung zu bringen und so ein besseres Reiseerlebnis für Haustiere, ihre Halter und die Unternehmen, die sie unterstützen wollen, zu gewährleisten. Zu den Merkmalen der Partnerschaft gehören:

Eine neue Verbraucherzentrale , die online oder über die mobile App von Tripadvisor verfügbar ist, bietet eine zentrale Anlaufstelle für haustierfreundliche Reisen. Konkret:

- Stadtführer entwickelt in Zusammenarbeit mit CESAR ® , mit haustierfreundlichen Reisetipps und Attraktionen in BETTER CITIES FOR PETS™-zertifizierten US-Städten, darunter Miami , Austin , Nashville , Phoenix , Palm Springs , mit Plänen zur weltweiten Expansion.

- Ein verbesserter AI Trip Builder ermöglicht es den Nutzern, eine haustierfreundliche Reise in wenigen Minuten mit einer personalisierten Reiseroute zu erstellen, die von Reisetipps und Bewertungen geleitet wird.

, die online oder über die mobile App von Tripadvisor verfügbar ist, bietet eine zentrale Anlaufstelle für haustierfreundliche Reisen. Konkret: - entwickelt in Zusammenarbeit mit CESAR , mit haustierfreundlichen Reisetipps und Attraktionen in BETTER CITIES FOR PETS™-zertifizierten US-Städten, darunter , , , , , mit Plänen zur weltweiten Expansion. - Ein verbesserter ermöglicht es den Nutzern, eine haustierfreundliche Reise in wenigen Minuten mit einer personalisierten Reiseroute zu erstellen, die von Reisetipps und Bewertungen geleitet wird. Eine Drehscheibe für Unternehmen , um die Vorteile der Aufnahme von Haustieren zu entdecken, einschließlich der Frage, wie man auf Tripadvisor haustierfreundlich wird, wie man Haustiere beherbergt und wie man sicherstellt, dass die Kunden wissen, dass sie mit ihrem tierischen Begleiter kommen können.

, um die Vorteile der Aufnahme von Haustieren zu entdecken, einschließlich der Frage, wie man auf Tripadvisor haustierfreundlich wird, wie man Haustiere beherbergt und wie man sicherstellt, dass die Kunden wissen, dass sie mit ihrem tierischen Begleiter kommen können. Die Einführung einer neuen begehrten Travelers' Choice Best of the Best Award-Kategorie Pet-Friendly Hotels, wobei das Hotel Fioreze Quero Quero in Brasilien zum haustierfreundlichsten Hotel der Welt ernannt wurde und das Hyatt Centric Las Olas Fort Lauderdale in Florida den Titel in den USA erhielt.

„Wir wissen, dass unsere Reisenden ihre Haustiere lieben und nach Hotel- und Restaurantempfehlungen suchen, um sicherzustellen, dass sie jeden Teil ihres gemeinsamen Abenteuers genießen können", sagt Christine Maguire, Globale Vizepräsidentin für Vertrieb und Partnerschaften, Tripadvisor. „Durch diese Partnerschaft vereinfachen wir die Reise für diejenigen, die ihr Haustier mitbringen möchten, und helfen ihnen, lebenslange Erinnerungen zu schaffen – während wir gleichzeitig das Wachstum von haustierfreundlichen Unternehmen fördern und unterstützen."

Die Marke CESAR®, die davon überzeugt ist, dass das beste Leben ein gemeinsames Leben ist, hat im Jahr 2022 das Markenziel ausgerufen, die Welt zu einem hundefreundlichen Ort zu machen, damit Menschen und ihre Haustiere immer zusammen sein können. Der heutige Tag markiert einen großen Meilenstein bei der Umsetzung dieses Ziels, indem wir gemeinsam mit Tripadvisor die neue Award-Kategorie Pet-Friendly Hotel von Traveler's Choice für 2024 ins Leben rufen. Als bestes haustierfreundliches Hotel der Welt wurde das Hotel Fioreze Quero Quero in Brasilien ausgezeichnet, das über mehr als zwei Hektar Freifläche verfügt, die Haltern von Haustieren und ihren vierbeinigen Freunden zur Verfügung stehen. Die Nummer 1 unter den haustierfreundlichen Hotels in den USA ist das Hyatt Centric Las Olas Fort Lauderdale in Florida, das Haustiere auf allen Etagen und im Gartenbereich erlaubt.

