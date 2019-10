Marshmello e Lana Del Rey são as atrações principais do Festival Yasalam de Shows Pós-Corrida, na quinta-feira e no sábado, em evento paralelo ao Grande Prêmio de Abu Dhabi 2019

O anúncio de Marshmello e Lana Del Rey completa a lista de estrelas para o Festival Yasalam de Shows Pós-Corrida deste ano, com Travis Scott subindo ao palco na sexta-feira, 29 de novembro, e The Killers fechando no domingo, dia 1º de dezembro.

Marshmello é um dos mais famosos DJs do mundo, com a incrível marca de mais de 2 bilhões de streams no Spotify e 40 milhões de ouvintes mensais sintonizando a plataforma on-line. Por sua vez, Lana Del Rey contribuirá com seu estilo inigualável de composições altamente estilizadas, românticas e energizadas, marcando presença pela primeira vez na capital dos Emirados Árabes Unidos.

Aclamada pela crítica especializada como um talento "único em sua geração", Lana explodiu no cenário musical internacional com seu álbum de estreia, Born To Die, de 2012. Mescla inebriante de glamour e melancolia inspirada na cultura pop americana, o álbum foi um sucesso nas paradas mundo afora.

Com fãs de todas as idades, Marshmello, Travis Scott, Lana Del Rey e The Killers têm tudo para tornar o Festival Yasalam de Shows Pós-Corrida um grande sucesso entre os amantes do automobilismo que viajarão ao Grand Prix de Abu Dhabi.

"Temos a satisfação de anunciar as duas últimas atrações principais que completam as quatro noites de incrível música ao vivo no Festival Yasalam de Shows Pós-Corrida", declarou o CEO do Yas Marina Circuit, Al Tareq Al Ameri.

"Marshmello e Lana Del Rey são as cerejas do bolo de uma lista incrível de artistas internacionais que conquistarão amantes da música de todas as idades, nacionalidades e gostos. Junto com as performances de Travis Scott e The Killers, a edição de 2019 do Festival Yasalam de Shows Pós-Corrida deverá ser a mais intensa de todos os tempos."

Os ingressos estão disponíveis em www.yasmarinacircuit.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1004956/Lana_Del_Rey.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1004957/Marshmello.jpg

