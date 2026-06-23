MARSTEK dévoile la nouvelle gamme VENUS E à Intersolar Europe 2026 et ouvre une nouvelle ère pour les batteries plug-in

MUNICH, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- MARSTEK, présente ses dernières innovations au salon Intersolar Europe 2026 (stand C4.110), qui se tient du 23 au 25 juin à Munich. Le temps fort de cette édition est le lancement de la nouvelle gamme VENUS E, une offre complète de batteries plug-in conçue pour accompagner les foyers dans leur transition énergétique, des premières installations aux solutions de stockage les plus avancées.

VENUS E Mini — la batterie plug-in la plus fine au monde

MARSTEK at Intersolar Europe 2026

VENUS E Mini est une batterie plug-in compacte destinée aux utilisateurs débutants et aux espaces restreints. Dotée d'une puissance bidirectionnelle de 1,5 kW, d'une sortie de secours de 1,5 kW, d'une capacité de 2 kWh, d'un système de prévision énergétique basé sur l'IA MARSTEK et d'un design mural ultra-fin de 22 kg, elle offre une solution de stockage flexible et peu encombrante pour les foyers modernes.

VENUS E 4.0 — la meilleure batterie plug-in. Désormais affinée.

Conçue pour les foyers déjà équipés de panneaux solaires, la VENUS E 4.0 associe une puissance de charge et de décharge de 3 kW à une capacité de 5 kWh, dans une architecture couplée en courant alternatif (AC) soigneusement optimisée. Grâce à une gestion énergétique pilotée par l'IA, une fonction VPP (centrale électrique virtuelle), une capacité de secours pour toute la maison, une extension SmartBox jusqu'à 9 kW / 15 kWh et une intégration transparente avec les chargeurs pour véhicules électriques, elle permet une gestion énergétique domestique plus intelligente et plus efficace.

VENUS E MAX — la première batterie plug-in tout-en-un de 10 kWh au monde

Conçue pour les foyers aux besoins énergétiques plus importants, la VENUS E MAX délivre une puissance bidirectionnelle de 3,6 kW et une capacité de stockage de 10 kWh en une seule solution plug–in. Grâce à l'extension parallèle SmartBox, le système peut atteindre 10,8 kW / 30 kWh. Associée à une gestion énergétique par IA, à la participation au marché du VPP, à une alimentation de secours pour toute la maison et à l'intégration de la recharge pour véhicules électriques, elle constitue un écosystème résidentiel puissant et évolutif.

VENUS E Pro — batterie plug-in tout-en-un avec MPPT haute tension 3 kW et couplage AC 2 kW

La VENUS E Pro intègre un MPPT haute tension de 3 kW et un couplage AC de 2 kW dans un design modulaire tout-en-un. D'une capacité de base de 2,08 kWh, extensible jusqu'à 12,48 kWh, elle prend en charge une entrée PV de 50 à 500 V et permet de connecter 2 à 8 panneaux solaires via un seul MPPT. Grâce à un câblage PV simplifié (deux fils seulement), elle réduit considérablement la complexité d'installation. Équipée d'une gestion énergétique par IA, d'une commutation EPS inférieure à 10 ms, d'une puissance de secours de 2 kW et de cellules LFP durables offrant plus de 10 000 cycles, la VENUS E Pro constitue une solution de stockage solaire efficace, fiable et particulièrement adaptée aux installateurs.

Un avenir en expansion pour les batteries plug-in

Afin de renforcer ses échanges avec les partenaires et les clients du secteur, MARSTEK organisera un événement de lancement de la gamme VENUS E ainsi qu'un atelier dédié à la VENUS E Mini à Eindhoven, aux Pays-Bas, le 30 juin 2026. Ces rencontres permettront aux participants de découvrir en détail les dernières technologies en matière de batteries plug-in et les grandes tendances du stockage d'énergie domestique.

En alliant logiciel intelligent, installation flexible et architecture matérielle évolutive, MARSTEK continue de rendre le stockage d'énergie domestique plus accessible, plus efficace et plus convivial pour les foyers du monde entier, et s'affirme ainsi comme le leader de la prochaine génération de batteries plug-in.

À propos de MARSTEK

Fondée en 2009, MARSTEK est l'une des principales marques mondiales de batteries plug-in, dotée de capacités verticalement intégrées couvrant la recherche et développement, la fabrication et les opérations commerciales internationales. À travers ses gammes phares — MARS, VENUS, JUPITER, SATURN et MERCURY — MARSTEK propose des solutions énergétiques intelligentes pour une large variété de scénarios résidentiels et portables.