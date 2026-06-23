MARSTEK presenta la nueva familia VENUS E en Intersolar Europe 2026, liderando la próxima era de las baterías plug-in

MÚNICH, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- MARSTEK presenta sus últimas innovaciones en Intersolar Europe 2026 (stand C4.110), que se celebra del 23 al 25 de junio en Múnich, Alemania. El gran protagonista de esta edición es el lanzamiento de la nueva familia VENUS E, una completa gama de baterías plug-in diseñada para ampliar las soluciones de almacenamiento energético residencial, desde aplicaciones básicas hasta sistemas avanzados de energía para toda la vivienda.

VENUS E Mini — La batería plug-in más delgada del mundo

MARSTEK at Intersolar Europe 2026

VENUS E Mini es una batería plug-in compacta diseñada para usuarios con necesidades energéticas básicas y para instalaciones con espacio limitado. Equipada con una potencia bidireccional de 1,5 kW, una salida de respaldo de 1,5 kW, una capacidad de 2 kWh, previsión energética impulsada por IA de MARSTEK y un diseño ultradelgado de montaje mural con un peso de tan solo 22 kg, ofrece una solución flexible y compacta para los hogares modernos.

VENUS E 4.0 — La mejor batería plug-in, ahora perfeccionada

Diseñada para viviendas que ya disponen de sistemas solares, VENUS E 4.0 combina una potencia de carga y descarga de 3 kW con una capacidad de 5 kWh en una arquitectura de acoplamiento AC optimizada. Gracias a la optimización energética impulsada por IA, la funcionalidad VPP, la capacidad de respaldo para toda la vivienda, la ampliación mediante SmartBox hasta 9 kW/15 kWh y la integración perfecta con cargadores para vehículos eléctricos, permite una gestión energética doméstica más inteligente y eficiente.

VENUS E MAX — La primera batería plug-in todo en uno de 10 kWh del mundo

Desarrollada para hogares con mayores necesidades energéticas, VENUS E MAX ofrece una potencia bidireccional de 3,6 kW y una capacidad de almacenamiento de 10 kWh en una única solución plug-in. Mediante la expansión en paralelo con SmartBox, el sistema puede ampliarse hasta 10,8 kW/30 kWh. Además, la gestión energética basada en IA, la participación en VPP, el respaldo energético para toda la vivienda y la integración con la carga de vehículos eléctricos crean un ecosistema energético residencial potente y escalable.

VENUS E Pro — Batería plug-in todo en uno con MPPT de alto voltaje de 3 kW y acoplamiento AC de 2 kW

VENUS E Pro integra un MPPT de alto voltaje de 3 kW y un sistema de acoplamiento AC de 2 kW en un diseño modular todo en uno. Con una capacidad inicial de 2,08 kWh, ampliable hasta 12,48 kWh, admite una entrada fotovoltaica de 50 a 500 V y la conexión flexible de 2 a 8 paneles solares a través de un único MPPT. Al requerir únicamente dos cables fotovoltaicos, simplifica considerablemente la instalación y reduce la complejidad del cableado.

Gracias a la gestión energética basada en IA, la conmutación EPS en menos de 10 ms, una potencia de respaldo de 2 kW y celdas LFP con una vida útil superior a 10.000 ciclos, VENUS E Pro ofrece una solución de almacenamiento solar eficiente, fiable y fácil de instalar.

Impulsando el futuro de las baterías plug-in

Para reforzar la colaboración con socios del sector y clientes, MARSTEK organizará el evento de lanzamiento de la familia VENUS E y un taller dedicado a VENUS E Mini el próximo 30 de junio de 2026 en Eindhoven, Países Bajos. Los asistentes podrán conocer en profundidad las últimas tecnologías de baterías plug-in y las tendencias futuras del mercado energético residencial.

Al combinar software inteligente, instalación flexible y una arquitectura de hardware escalable, MARSTEK continúa haciendo que el almacenamiento energético residencial avanzado sea más accesible, eficiente y fácil de usar para hogares de todo el mundo, liderando así la próxima era de las baterías plug-in.

Acerca de MARSTEK

Fundada en 2009, MARSTEK es una marca global de primer nivel de baterías plug-in con capacidades integradas verticalmente que abarcan investigación y desarrollo, fabricación y operaciones globales de mercado. A través de sus principales familias de productos —MARS, VENUS, JUPITER, SATURN y MERCURY—, MARSTEK ofrece soluciones energéticas inteligentes para una amplia variedad de aplicaciones residenciales y de energía portátil.