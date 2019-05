Martell the Journey: Uma nova experiência de visitante multissensorial para descobrir a Maison Martell

Com a Martell the Journey, os visitantes podem planear a sua viagem pessoal de descoberta de acordo com os seus próprios interesses e preferências. Três temas - Heritage, Savoir-Faire and Part des Anges – oferecem perspetivas diferentes e complementares da Maison Martell. A rota Heritage, ricamente ilustrada com materiais de arquivo, traça a história e o desenvolvimento internacional da Maison desde que foi fundada por Jean Martell em 1715. Savoir-Faire oferece um encontro com os artesãos cujas competências de especialistas contribuem não só para a criação dos conhaques Martell, mas também para a reputação mundial de excelência e experiência da Maison. Por fim, Part des Anges é uma rota multissensorial cujas instalações novas e interativas permitem que os visitantes explorem o conhaque de uma forma totalmente original.

Martell the Journey é uma experiência de visitante reinventada com uma cenografia contemporânea criada pela designer principal da exposição, Nathalie Crinière. Os visitantes são, alternadamente, espetadores e atores, já que são usadas instalações digitais avançadas para melhorar as dimensões imersivas e interativas do itinerário. A dimensão humana também é um elemento essencial da experiência, com os especialistas Martell por perto para acompanhar os visitantes na sua descoberta, responder às suas perguntas e partilhar informação adicional e histórias.

No fim da sua viagem Martell, os visitantes terão obtido uma visão fascinante sobre a Maison de 300 anos: o legado do seu fundador Jean Martell; as especificidades do terroir, destilação e envelhecimento que produzem o sabor único dos conhaques Martell; as intrigantes palavras, aromas e até sons do processo de fabrico de conhaque - para não falar das inúmeras formas em que o conhaque pode ser desfrutado.

Desde o início, a audácia de definir novos padrões

O ponto inicial da Martell the Journey é, naturalmente, a casa do fundador Jean Martell, cuja audácia definiu novos padrões em relação ao conhaque. A casa está situada no pátio das instalações de Gâtebourse, pelas quais adquiriu as primeiras porções de terreno logo em 1750. O desenvolvimento posterior das instalações é exposto aqui, tal como as nove gerações da família Martell que presidiram ao destino da Maison Martell. Uma animação em vídeo destaca figuras extraordinárias, como Rachel Martell, a esposa do fundador, que expandiu o negócio com sucesso após o seu falecimento, e Edouard Martell, o seu bisneto, que criou o icónico Martell Cordon Bleu. Também aqui os visitantes podem descobrir tesouros dos 5 quilómetros de arquivos da Maison Martell, muitos dos quais nunca foram exibidos antes. À medida que a sua viagem se desenrola, irão ver registos dos primeiros carregamentos para destinos distantes da Maison, fotografias e anúncios vintage e recordações das ocasiões históricas em que foi servido conhaque Matell.

Testemunhos autênticos dos artesãos do conhaque Martell

A partir daqui, o itinerário continua para uma sucessão de antigas adegas de conhaque, que mantêm vestígios evocativos da sua vida passada - vigas robustas, chão de cimento, barris de carvalho e aromas persistentes. Não existe melhor local para descobrir o know-how da Maison Martell e não há melhor porta-voz do que os parceiros de longa data da Maison: um viticultor, um destilador e um tanoeiro falam com sinceridade e autenticidade sobre o seu trabalho em instalações de vídeo em tamanho real, como se estivessem a conversar cara a cara com os visitantes. Desde que Jean Martell viajou a cavalo pela região de Charente para conhecer os melhores artesãos, a Maison Martell valorizou estas parcerias duradouras - uma observação feita pelo Mestre da Adega Martell, Christophe Valtaud, que compara a sua função à de um maestro de uma orquestra, misturando a experiência individual na harmonia geral dos conhaques Martell.

Uma exploração a 360º da região de Cognac

De competências ancestrais à tecnologia de ponta, os visitantes são convidados a entrar num espaço circular espetacular para uma experiência imersiva a 360º. Projetado no centro do espaço encontra-se o símbolo swift Martell. Ao pegarem na ave e moverem-na para cima ou para baixo, os visitantes podem subir acima dos telhados de Cognac para observar os marcos da Martell ou explorar os terroirs da região, com as suas diferentes paisagens e características. Das colinas onduladas de Grande Champagne aos declives suaves e aos bosques de árvores do Borderies cru com assinatura Maison Martell, esta instalação dá vida à ligação duradoura da Maison à terra.

Uma revelação multissensorial do conhaque

Outra inovação da Martell the Journey é a forma como transmite a atração sensorial do conhaque. Um dos destaques da experiência é uma grande montagem escultural que evoca a forma entrançada de uma videira, que apresenta um conjunto de workshops interativos. Aqui os visitantes podem, por exemplo, descobrir as diferentes cores do conhaque, criar uma melodia com os sons do processo de fabrico do conhaque ou criar a sua própria receita de cocktail Martell. A continuação natural desta experiência sensorial, e o culminar da Martell the Journey, é uma prova na loja, onde os visitantes podem experimentar um dos três produtos emblemáticos: Martell VSOP Aged in Red Barrels, Martell Noblige ou Martell Blue Swift.

Antes da inauguração da experiência de visitante reinventada, César Giron, CEO da Maison Martell, sublinha a importância da iniciativa para a Maison e para a comunidade mais abrangente de Conhaque e mais além: «Há mais de 300 anos que a Maison Martell tem tido a audácia de fazer as coisas de forma diferente e de criar novos padrões. Esta iniciativa, que abre a Maison como nunca antes, prova a nossa capacidade de renovar e atualizar constantemente essa visão. Igualmente importante é o facto de a Martell the Journey prestar homenagem ao trabalho dos nossos parceiros, muitos dos quais que nos acompanham há gerações, e destaca um know-how ancestral que é vital para a região e reconhecido em todo o mundo.»

Martell the journey

Localizado em 16, Avenue Paul Firino Martell in Cognac

Aberto diariamente das 10h00 às 19h00, entre 2 de maio e 31 de outubro

Custo: 20 € por pessoa

Reserva online: www.martell.com

Contacte a Martell: visites@martell.com ou 05.45.36.34.98

Video: https://www.youtube.com/watch?v=tFoJfKL2cWc

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/889720/Martell_The_Journey.jpg

