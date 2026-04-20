MARTINEZ REILLY, PLLC: El jurado de Texas devuelve un veredicto histórico de $ 1.6 mil millones para los derechos de los trabajadores contra una instalación de productos químicos peligrosos en una explosión que mató a dos trabajadores

El jurado de Texas llega a un veredicto histórico contra el propietario de una refinería de petróleo en Pecos, Texas.

RIO GRANDE VALLEY, Texas, 20 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --/PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un jurado del condado de Starr, Texas, ha emitido un veredicto histórico a favor de la familia de un trabajador fallecido que fue asesinado en una instalación petrolera en Pecos Texas. El veredicto fue parte de un juicio conjunto de dos familias que presentaron el caso contra el propietario de la instalación.

Después de un juicio de dos semanas, el jurado determinó que el propietario, Upton Assets, LLC, debe pagar $ 817 millones a la viuda, los padres y la hija del joven soldador asesinado en las instalaciones.

Durante el juicio, los abogados de las familias de los dos hombres asesinados presentaron pruebas de graves fallas en la seguridad en el lugar de trabajo y las condiciones que un experto declaró eran "deplorables".

El veredicto a favor del joven soldador que fue asesinado incluye más de $ 208 millones en daños compensatorios y $ 609 millones como daños ejemplares contra la empresa. El jurado encontró a la empresa, Upton Assets, LLC, 100 % culpable de la muerte del trabajador.

La indemnización por daños y perjuicios forma parte de un veredicto total de $ 1.6 mil millones otorgado por la muerte de dos trabajadores en las instalaciones. La familia espera que el caso haga una declaración importante sobre los derechos y la dignidad de los trabajadores en Texas.

La familia estuvo representada por John Martinez, Marion Reilly, Michael Richardson y Matthew McMullen de Martinez Reilly, PLLC.

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FUENTE Martinez Reilly PLLC