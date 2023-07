MARTINI FÊTE SON 160E ANNIVERSAIRE À MILAN LORS D'UN GALA ACCUEILLANT DE NOMBREUSES CÉLÉBRITÉS

Parmi les célébrités qui ont foulé le tapis rouge figuraient l'actrice Dakota Johnson, Lucien Laviscount (Emily in Paris), Chiara Ferragni et le styliste des stars, Harry Lambert

HAMILTON, Bermudes, 6 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Hier soir, la célèbre marque de vermouth MARTINI a fêté son 160e anniversaire au restaurant italien DAZI Milano, en présence de nombreuses célébrités et d'invités à l'élégance raffinée venant du monde entier.

L'événement exclusif a accueilli certains des talents les plus en vogue au monde, notamment Dakota Johnson, Lucien Laviscount (Emily in Paris), Chiara Ferrangi et le styliste Harry Lambert, qui a dansé toute la nuit sur les airs de l'auteur-compositeur Tananai et des DJ de renommée internationale Mia Moretti et Club Domani.

MILAN, ITALY - JULY 05: Dakota Johnson and was spotted arriving at the MARTINI 160th celebration at Dazi Milan this evening on July 05, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Stefania M. D'Alessandro/Getty Images for Martini) MILAN, ITALY - JULY 05: Harry Lambert was spotted arriving at the MARTINI 160th celebration at Dazi Milan this evening on July 05, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Stefania M. D'Alessandro/Getty Images for Martini) MILAN, ITALY - JULY 05: Dakota Johnson was spotted arriving at the MARTINI 160th celebration at Dazi Milan this evening on July 05, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Stefania M. D'Alessandro/Getty Images for Martini) MILAN, ITALY - JULY 05: Lucien Laviscount was spotted arriving at the MARTINI 160th celebration at Dazi Milan this evening on July 05, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Stefania M. D'Alessandro/Getty Images for Martini) MILAN, ITALY - JULY 05: Tananai performs at the MARTINI 160th celebration at Dazi Milan this evening on July 05, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Alessandro Levati/Getty Images for Martini)

Les invités ont porté un toast au passé emblématique de MARTINI et à son brillant avenir dans le monde des cocktails, qui incluent le classique MARTINI Fiero & Tonic et le Spritz de MARTINI Vibrante sans alcool, l'Elixir N° 160 sur mesure et le Mirto Negroni, créé par Maura Milia, gérante du bar londonien le Connaught, primé plusieurs fois.

La soirée a également été l'occasion de fêter l'héritage italien emblématique de MARTINI qui a touché tant d'aspects de la culture et du style depuis la fondation de la société en 1863 par l'entrepreneur Alessandro Martini et l'herboriste Luigi Rossi. L'empreinte MARTINI touche de nombreux domaines, depuis le sport automobile, qui a vu naître les rayures emblématiques de l'entreprise sur les voitures de course, au monde de la mode et à ses publicités mettant en vedette des icônes d'Hollywood à travers les décennies.

Victoria Morris, vice-présidente mondiale de MARTINI, a déclaré : « Ce soir, nous avons célébré l'héritage emblématique de MARTINI et son association durable avec le style et la culture italiens, tout en donnant à nos invités un aperçu de son avenir magnétique. C'est un honneur de faire partie de l'histoire de MARTINI au cours d'une période historique de son histoire, alors que nous trinquons aux 160 prochaines années de goût italien ».

À propos de MARTINI

Leader de la vinification italienne et fournisseur de vermouths et de vins mousseux de la plus haute qualité, MARTINI® est l'une des marques les plus emblématiques au monde. Le goût primé de la gamme MARTINI, vibrant et doux-amer, est le résultat de mélanges secrets de plus de 40 plantes provenant des meilleurs emplacements au monde. Créé en 1863 à Turin, en Italie, le portefeuille MARTINI comprend aujourd'hui : MARTINI Fiero, MARTINI Riserva Speciale Rubino, Ambrato & Bitter, MARTINI Bianco, Rosato, Rosso & Extra Dry, MARTINI Vibrante & Floreale sans alcool, MARTINI Asti, Prosecco & Rosé Extra Dry. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web http://www.martini.com/ www.martini.com .

MARTINI et le logo ball & bar sont des marques commerciales. MARTINI fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, dont le siège social se trouve à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, qui inclut Bacardi International Limited.

À propos de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la plus grande société privée de spiritueux au monde, produit, commercialise et distribue des spiritueux et des vins de renommée internationale. Le portefeuille de marques Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et libellés, dont le rhum BACARDÍ®, la tequila PATRÓN®, la vodka GREY GOOSE®, le whisky écossais mélangé DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila distillée à partir de 100 % d'agave bleu CAZADORES®, et d'autres marques de premier plan et émergentes, dont le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, le cognac D'USSÉ, le whisky pur ANGEL'S ENVY® des États-Unis et la liqueur de sureau ST-GERMAIN®. Fondée il y a plus de 162 ans à Santiago de Cuba, la société familiale Bacardi Limited emploie actuellement environ 9 000 personnes, exploite des installations de production dans 11 pays et territoires et vend ses marques sur plus de 160 marchés. Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, qui inclut Bacardi International Limited. Rendez-vous sur la page http://www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram ou Twitter.

