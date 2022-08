Más de 29,000 técnicos calificados formados en cuatro años; se supera el objetivo inicial de The Home Depot Foundation

La Fundación invierte $3.7 millones para continuar formando a estudiantes para cerrar la brecha laboral

ATLANTA, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El programa Path to Pro de The Home Depot Foundation y sus alianzas centradas en oficios han capacitado a más de 29,000 participantes y han introducido a más de 126,000 personas a los oficios calificados, lo que supera el compromiso de formar a 20,000 personas seis años antes de lo previsto.

Para seguir ampliando las oportunidades de capacitación sin costo para jóvenes, estudiantes de secundaria, comunidades desatendidas y miembros salientes del servicio militar de los Estados Unidos, The Home Depot Foundation otorga otros $3.7 millones a sus socios líderes en la industria Home Builders Institute (HBI), Construction Ready y SkillPointe Foundation. El incremento de fondos apoyará el crecimiento de la programación para jóvenes con 100 Black Men of America, desarrollará un programa académico adicional en Houston y agregará $300,000 en becas para escuelas de oficios, entre otras mejoras.

"A través de su extraordinario compromiso, The Home Depot Foundation maximiza el impacto de la capacitación y el desarrollo de la fuerza laboral en miles de vidas", señaló Ed Brady, presidente y director ejecutivo de HBI. "Juntos estamos construyendo la generación emergente de trabajadores calificados en los oficios de la construcción".

El programa Path to Pro de formación en oficios se lanzó en 2018 con un compromiso de $50 millones para capacitar a 20.000 técnicos calificados, diversificar la industria de los oficios y abordar los entonces 150,000 puestos de trabajo en construcción abiertos en todo el país. Desde sus inicios, Path to Pro ha realizado ampliaciones de gran impacto para aumentar la capacitación equitativa y las oportunidades de carrera, así como para abordar los más de 400,000 puestos de trabajo en oficios calificados abiertos que existen actualmente, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Cada año, el programa Path to Pro para militares les ofrece a casi 1,200 miembros del servicio salientes el Certificado de Precapacitación de Aprendiz (PACT) reconocido por la industria, a través de 10 bases militares de los Estados Unidos.

les ofrece a casi 1,200 miembros del servicio salientes el Certificado de Precapacitación de Aprendiz (PACT) reconocido por la industria, a través de 10 bases militares de los Estados Unidos. El programa Path to Pro para estudiantes de secundaria y jóvenes les ofrece planes de estudio y capacitación práctica a estudiantes en más de 270 escuelas en 33 estados.

les ofrece planes de estudio y capacitación práctica a estudiantes en más de 270 escuelas en 33 estados. El programa académico Path to Pro ofrece formación y certificación para diversas poblaciones de adultos; las academias en Denver y Orlando han capacitado con éxito a más de 600 estudiantes.

ofrece formación y certificación para diversas poblaciones de adultos; las academias en y han capacitado con éxito a más de 600 estudiantes. A través del programa de becas Path to Pro se han otorgado más de 125 becas a aspirantes de programas de estudios profesionales o postsecundarios en todo el país.

"Estamos encantados de haber superado nuestro objetivo inicial con anticipación, y apenas estamos empezando", expresó Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Todavía hay una gran necesidad de técnicos calificados y seguiremos invirtiendo en los programas innovadores que nuestros mejores socios han creado".

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation, la división sin fines de lucro de The Home Depot (NYSE: HD), trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de las fuerzas militares de los Estados Unidos, apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales y capacitar a técnicos calificados a fin de cerrar la brecha laboral. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $400 millones en causas relacionadas con los veteranos y ha mejorado para ellos más de 50,000 viviendas e instalaciones. The Home Depot Foundation se comprometió a invertir $500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro.

Para conocer más acerca de The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

