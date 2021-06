Más de 362,000 residentes de Nueva York podrían beneficiarse al inscribirse hoy en un plan de salud asequible a través del Nueva York State of Health

NUEVA YORK, 8 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cientos de miles de residentes de Nueva York adicionales carecen de un seguro médico que antes del comienzo de la pandemia de coronavirus —en particular las personas de color—. AARP New York los exhorta a inscribirse ahora en un plan de salud de calidad y a bajo costo a través de NY State of Health, el mercado oficial de planes de salud del estado.

Gracias al Plan de Rescate de Estados Unidos del Gobierno federal, firmado en marzo del 2021, los residentes de Nueva York ahora pueden recibir una mayor ayuda financiera para reducir los costos mensuales de las primas del seguro médico. Esta nueva ayuda financiera está disponible a través de NY State of Health para los afiliados actuales y los nuevos que califican, y por primera vez a partir de junio para las personas con ingresos más altos.

Los residentes de Nueva York de entre 50 y 64 años que no tenían cobertura se vieron especialmente afectados por el enorme aumento de las primas de los seguros médicos durante la pandemia.

"Esta es una gran oportunidad para que los residentes de Nueva York obtengan ayuda financiera adicional, y AARP New York anima a todos los que la necesiten a que aprovechen estos beneficios federales", dijo Beth Finkel, directora estatal de AARP New York.

Mientras seguimos luchando para que los adultos mayores tengan acceso a una atención médica asequible, AARP New York ofrece recursos adicionales e información sobre la inscripción y las nuevas ayudas en www.aarp.org/acany. Para obtener más información sobre cómo los afiliados a NY State of Health pueden beneficiarse del Plan de Rescate de Estados Unidos, visita https://info.nystateofhealth.ny.gov/americanrescueplan

Para que el mayor número posible de consumidores pueda beneficiarse del aumento de los créditos fiscales, y teniendo en cuenta la emergencia de salud pública actual, el período de inscripción abierta del 2021 se ha extendido hasta el 31 de diciembre del 2021. Los residentes del estado pueden solicitar cobertura a través de www.nystateofhealth.ny.gov, por teléfono al 1-855-355-5777 y al ponerse en contacto con un asistente de inscripción gratuita.

Casi 29 millones de personas en Estados Unidos no tenían seguro médico antes de la pandemia, y ese número aumentó significativamente durante el año pasado, ya que millones más perdieron sus empleos y el seguro ofrecido por sus empleadores, o dejaron de trabajar para cuidar a sus familias. Hasta la fecha, más de 5.8 millones de residentes de Nueva York se han inscrito en un plan de salud a través de NY State of Health.

Encontrar un seguro médico es especialmente difícil para los adultos de entre 50 y 64 años, que a menudo se enfrentan a primas más altas que lo hacen inasequible. Los adultos de este rango de edad que adquieren cobertura por su cuenta pagan hasta tres veces más que otros grupos de edad.

Hasta 362,000 residentes de Nueva York de entre 50 y 64 años podrían beneficiarse de la extensión del período de inscripción abierta y del aumento de los créditos fiscales para las primas, entre ellos:

208,780, o el 5.4%, de los adultos mayores que no están asegurados y que podrían recibir cobertura por medio de NY State of Health;

153,196, o el 4.2%, de los adultos mayores que ya están inscritos en el mercado de seguros de salud no grupales (individuales) y pueden calificar para créditos fiscales nuevos o más altos que ayudarán a reducir sus primas. Muchas personas podrían no pagar nada, mientras que otras podrían ahorrar hasta miles de dólares al año en sus primas.

"Si bien la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio ha reducido mucho el número de adultos mayores que no tienen seguro, la cobertura continúa siendo inasequible para demasiadas personas entre 50 y 64 años, particularmente entre los hispanos/latinos y los nativos estadounidenses", dijo Nancy LeaMond, vicepresidenta ejecutiva y directora de Activismo Legislativo y Compromiso de AARP. "Queremos asegurarnos de que los millones de adultos mayores que actualmente carecen de un seguro de salud sepan que los nuevos subsidios están disponibles para ellos.

La extensión del período de inscripción abierta con el aumento de los créditos fiscales para las primas presenta una gran oportunidad para ayudar a reducir las disparidades raciales y étnicas respecto a la cobertura médica.

Si bien la ACA redujo significativamente las tasas de no asegurados para todos los adultos de 50 a 64 años, en Nueva York ya existían disparidades significativas por raza y etnia antes de la pandemia:

El 3.4% de los blancos;

El 10.5% de los hispanos/latinos, más del triple que los blancos;

El 8.9% de los asiático-estadounidenses, más del doble de la tasa de los blancos;

El 5.8% de los negros/afroamericanos;

El 7.7% de los indoamericanos/nativos de Alaska .

Y esas cifras del 2019 probablemente han aumentado debido a las pérdidas de empleo relacionadas con la pandemia.

El Instituto de Política Pública de AARP encontró que casi la mitad de los adultos en Estados Unidos de 50 a 64 años que compran su propio seguro médico se enfrentaron a una cobertura médica inasequible en el 2019, en comparación con solo el 30% de los adultos más jóvenes. Por ejemplo, una persona de 64 años que gane $49,000 al año tendría que pagar una prima del 30% de sus ingresos, un precio que pondría el seguro médico fuera del alcance de muchos.

Ninguna persona en Estados Unidos debería verse privada de la oportunidad de llevar una vida saludable. AARP New York insta a todos los residentes del estado que no estén asegurados o que tengan dificultades para pagar un seguro médico a que visiten www.nystateofhealth.ny.gov para obtener información sobre cómo encontrar un seguro médico más asequible.

Es probable que las personas que ya reciben ayuda financiera puedan recibir aún más asistencia. Aquellos que no reunían los requisitos para recibir ayuda financiera a través del Mercado antes, deben volver a revisar; es posible que ahora puedan recibirla. Además, cualquier persona que reciba los beneficios del seguro de desempleo en el 2021 no tendrá que pagar las primas de los planes del Mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Juntos, podemos ayudar aún más a reducir las disparidades y abordar los problemas de los costos de atención médica.

Síguenos en Twitter: @AARPNY y Facebook: AARP New York

Acerca de AARP

AARP es la organización sin fines de lucro, no partidaria, más grande de la nación, dedicada a facultar a las personas de 50 años o más para que puedan escoger cómo viven a medida que envejecen. Con casi 38 millones de socios, AARP trabaja para fortalecer las comunidades y lucha por los asuntos de mayor importancia para las familias: la seguridad de la salud, la estabilidad financiera y el bienestar personal. AARP también produce las publicaciones de mayor circulación en el país: AARP The Magazine y AARP Bulletin. Para conocer más, visita www.aarp.org (en inglés), www.aarp.org/espanol (en español) o síguenos en @AARP, @AARPenEspanol and @AARPadvocates, @AliadosAdelante en las redes sociales.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1440137/AARP_New_York_Logo.jpg

FUENTE AARP New York

SOURCE AARP New York