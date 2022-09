MASSIMO CALAFIORE NOMMÉ NOUVEAU PDG DE LIMACORPORATE

VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI, Udine, Italie, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- LimaCorporate, l'un des principaux fabricants mondiaux d'appareils orthopédiques axé sur l'innovation numérique et les dispositifs adaptés aux patients, annonce aujourd'hui que Massimo Calafiore a été nommé par le conseil d'administration en tant que nouveau directeur général de la société. La nomination de Massimo fait suite à un processus de sélection approfondi qui a pris en compte les candidats internes et externes. Emmanuel Bonhomme, qui a dirigé l'organisation au cours des cinq derniers mois en tant que PDG par intérim, assumera le rôle nouvellement créé de directeur commercial.

Massimo a récemment occupé le poste de vice-président exécutif et directeur commercial de NuVasive, un leader mondial de la technologie orthopédique de la colonne vertébrale. Auparavant, il était responsable du marketing produit et des fonctions commerciales de la société, ainsi que des unités commerciales de la société, NuVasive Specialized Orthopaedics et NuVasive Clinical Services. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'orthopédie et une connaissance approfondie des marchés orthopédiques mondiaux, il dirigera l'orientation centrée sur le patient de l'organisation et l'investissement continu dans l'innovation et la croissance des entreprises.

Lars Rasmussen, président du conseil consultatif de LimaCorporate, a commenté : « Nous croyons fermement que Massimo est la bonne personne pour diriger cette nouvelle phase de notre entreprise. Il apporte une vaste expérience de l'industrie, d'excellentes compétences stratégiques et de leadership et une expérience de leadership fondé sur des valeurs axées sur l'amélioration de la vie des patients. Je tiens à remercier Emmanuel Bonhomme pour son dévouement en tant que PDG par intérim et le féliciter pour son nouveau rôle de chef de la direction commerciale. »

Emmanuel Bonhomme a commenté : « Ce fut un plaisir et un honneur de diriger LimaCorporate au cours des cinq derniers mois en tant que PDG par intérim et je suis très heureux de continuer à servir nos chirurgiens du monde entier dans mon nouveau rôle. Je souhaite la bienvenue à Massimo en tant que nouveau PDG et je m'engage à le soutenir, ainsi que la société, à continuer d'améliorer la position de LimaCorporate dans l'industrie, en offrant les solutions les meilleures et les plus avancées pour nos chirurgiens et nos patients. »

Massimo Calafiore a fait remarquer : « Je suis honoré d'assumer ce rôle de PDG de LimaCorporate. Grâce à notre talent interne, à notre savoir-faire et à nos capacités de R&D à la pointe de l'industrie, je continuerai à me concentrer sur le positionnement de l'entreprise en tant que leader mondial des solutions orthopédiques avancées. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec tous les employés et l'équipe de direction pour continuer à servir nos chirurgiens et nos patients du monde entier, alors que nous transformons l'orthopédie, faisons progresser les soins aux patients et, plus important encore, rétablissons l'émotion du mouvement chez tous nos patients.

« Je tiens également à remercier Emmanuel pour la passion, l'énergie et l'enthousiasme dont il a fait preuve en dirigeant LimaCorporate en tant que PDG par intérim et le conseil d'administration pour m'avoir donné l'opportunité de diriger l'organisation au cours de cette nouvelle phase de croissance, en aidant les patients du monde entier avec nos produits innovants. »

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une entreprise orthopédique mondiale, axée sur l'innovation numérique et le matériel adapté au patient, qui fait progresser les soins centrés sur le patient. Ses solutions technologiques pionnières sont développées pour responsabiliser les chirurgiens et améliorer les résultats pour les patients à la suite d'une chirurgie de remplacement des articulations. Son objectif principal est de fournir des solutions orthopédiques reconstructrices et sur mesure aux chirurgiens, leur permettant d'améliorer la qualité de vie des patients en leur redonnant la joie du mouvement.

Basée en Italie, la société opère directement dans plus de 20 pays à travers le monde. LimaCorporate propose des produits qui s'étendent de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres, y compris la fixation.

Pour plus d'informations sur la société, veuillez visiter www.limacorporate.com

Limacorporate spa

Via Nazionale, 52

33038 Villanova di San Daniele

Udine – Italie

Tél. : +39 0432 945511

e.: [email protected]

SOURCE Limacorporate S.p.A.